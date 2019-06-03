　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲哈瓦薩拿刀割出生五天的女嬰。（圖／翻攝當事人臉書）

▲哈瓦薩拿刀割出生五天的女嬰。（圖／翻攝當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

英國一名29歲的母親疑似因為產後憂鬱症，日前因為出生才5天大的女嬰在吃飯時瘋狂哭鬧，女子情緒崩潰之下，不顧丈夫的勸阻將女兒帶進房間，拿刀瘋狂劃切孩子的喉嚨跟手臂，警方接獲報案趕到現場，卻來不及挽救一條可憐的小生命。

綜合外媒報導，這名叫做哈瓦薩（Hiralbahen Bhavsar）的母親，當時和老公傑明（Jaymin）在公寓內準備吃晚餐，但剛出生不久的女兒卻哭鬧不止，哈瓦薩一氣之下將孩子帶進房間內，手上還拿著餐桌上的刀子，傑明見狀在門外大喊開門，但是卻阻止不了悲劇的發生。哈瓦薩用刀瘋狂劃著女兒的身體，包括四肢跟喉嚨，並且拍照傳給傑明。

警方接獲報案第一時間，原以為是傑明將女嬰殺害，但就在他被戴上手銬時，哈瓦薩突然大喊「不！是我做的，孩子是我殺的！」警方在臥室中找到已經斷氣、倒在血泊中的女嬰，身上滿是刀傷。哈瓦薩表示，因為自己受不了孩子哭鬧，「我不想要這個小孩了，所以我才這麼做」。

鄰居沙庫（Aradhana Thakur）表示，不知道哈瓦薩是不是有產後憂鬱症，但看起來都相當正常，平時帶著孩子跟懷孕時期看起來都很開心，或許心理的承受的壓力很大也不一定，因為沒有母親真的會忍心這樣對自己的孩子。

ET快訊
女嬰上顎驚現大黑斑！23歲媽火速衝診所　醫生刮下一看…糗了
KAWS聯名款發售！UNIQLO大暴動「屍速列車」…模特被扒
全台首張！Google Play上買APP　僅花30元中千萬
3-4月18張千萬中獎發票明細出爐

關鍵字：產後憂鬱,母親,嬰兒,女嬰,家暴

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／酒吧嗨完見「閨密和老公街角濕吻」　她徒手折斷好友脖子！

變態爺假好心領養6小孩　8歲女「日記內秘密紙條」曝光性奴後宮！

員工在機場廁所「撸管太嗨」嗯啊出聲　同事客訴2年…他直接被炒

23歲小鮮肉「割完包皮GG少75％敏感度」　輕生留遺書：我沒好好戰過！

天兵爸鬆繩索！5歲小姐妹「坐充氣天鵝船」　狂風一路吹到遠洋

澳洲人背脊涼！中國軍艦3大艘「霸氣開進雪梨港」　總理急安撫

5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

川普新造型引轟動！柔順金髮「全往後梳」女粉超哈　抵英恢復空氣頭

專訪不小心脫口「梅根很討厭」　川普怒斥假新聞…立刻遭錄音檔打臉

性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

5天大女嬰狂哭鬧　溫柔母崩潰拿刀「劃開小喉嚨」：我不想要她了

川普新造型引轟動！柔順金髮「全往後梳」女粉超哈　抵英恢復空氣頭

專訪不小心脫口「梅根很討厭」　川普怒斥假新聞…立刻遭錄音檔打臉

性感女歌手「只圍浴巾」跳熱舞　轉個圈一扒開...網嗨翻

澳洲人背脊涼！中國軍艦3大艘「霸氣開進雪梨港」　總理急安撫

店員見黑人進門叫保全檢查「確定沒偷東西」　結果惹到超大咖GG了

心跳停止後仍有意識　「復活者」證實：可聽到親人道別

最後訊息「這男的有點怪」…她和陌生男開房竟成裸屍　摩鐵遭勒斃

影／女嬰上顎驚現大黑斑！年輕媽30分鐘內火速衝診所　醫生刮下一看…糗了

瞎妹酒醉叫Uber「司機竟是帶渣前任」　天真獻身求分手理由！

喚妻買飲料！人夫曝「空罐放冰箱」都市傳說　千人有共鳴：我家也是

去過太多地方了！蔡淑臻竟不知日月潭是在南投

野生Sandy、曾沛慈現日本街頭！　衝去吃「草莓冰」結果糗翻了

大逆轉！茂管處貪官喝花酒案一審無罪　二審重判10年2月

韓職／SK飛龍迅速簽下索沙　2日晚上快刀決定網羅　

Ferrari「最強V8引擎」又被認證了！連續4年拿下國際大獎

吉娃娃聽到磨指甲折手投降　「動動眼」抖到快掉出來嚇瘋網友

「三年都當班長」笑起來超甜！短髮校花考上北商大　校長親到台東一睹風采

韓國瑜嗆七連霸議員「不及格」　成功預測「選總統」的命理師說...

中職／索沙4日離台　IG狂發文感謝富邦：我會想你們

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

模特「Y字高衩」闖歐冠聯賽！動..

母子5人車禍亡　逆轉變蓄意謀殺

世界最危險職業！每7天有1人身..

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

吃雞6小時全輸　16歲少年被氣..

威尼斯郵輪失控撞碼頭　畫面曝光

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面..

騎士衝撞貨車「木材刺穿整塊胸膛..

騎車摔傷後　下體連續9天硬邦邦

「關房性侵6hrs」女從2樓跳..

聖母峰運屍下山　費用達220萬

即日起申請美簽須交出社群帳號

智商162！女童智商擊敗愛因斯..

美空軍校畢典唱名台灣　國軍揮國..

更多熱門

相關新聞

嬰上顎現不明黑斑　醫生一看糗了

美國一名母親突然在女兒的上顎發現一塊黑色斑點，試著把它擦掉也徒勞無功，嚇得她立刻帶女兒去看醫生。第一時間醫生認為這是原本就有的胎記，但母親堅持不可能是胎記，而且這塊黑斑周圍看起來還白白的，於是醫生決定把它刮下來檢驗，沒想到「胎記」就突然掉下來，結果竟是一塊「咖啡色紙皮」，周圍的人瞬間笑翻，這名母親更在臉書上說，「丟臉到再也不敢去那間診所了！」

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

男子對家人連續施暴　老父怒告逆子

保母獨留女嬰趴睡嗆奶亡　判賠200萬

早產嬰嚇壞醫護　像塊沒煮熟的生肉！

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面