酒吧嗨完見「閨密和老公街角濕吻」　她徒手折斷好友脖子！

▲女子看到老公跟閨密擁吻，徒手打斷閨密脖子。（圖／翻攝自Northumbria警方）

記者陳亭伃／綜合報導

英國諾桑比亞日前傳出一名女子，去年5月和老公跟姊妹淘一起到酒吧玩樂，酒過三巡後，女子發現丈夫跟自己的好姊妹消失在聚會裡，到處追問之下，才知道兩人已經偷偷跑到外面去「自己開心」，女子在酒吧外找到老公和姊妹淘後，氣得徒手將好姊妹的脖子當場打斷。

綜合外媒報導，37歲的蘇珊（Susan Robson）去年和老公去了朋友的每個月聚會，就在大夥人喝了幾杯酒後，蘇珊發現自己的姊妹淘克斯蒂（Kirsty Adjei-Mensah）不見了，接著也發現丈夫也沒有在聚會中，在問了身邊的朋友是否有看到2人，大家才尷尬的說出，「他們兩個早就一起走出酒吧，不知道去哪了？」

這一番回答，讓也有先酒意的蘇珊立刻暴怒，衝出酒吧準備要找丈夫跟克斯蒂，而就在酒吧不遠處果真發現兩人正在嘻笑調情、接吻，蘇珊一氣之下上前飛踢克斯蒂7次，更因為過度憤怒竟然徒手將對方的脖子直接打斷。克斯蒂回想當時自己被爆打在地上，「我聽到我自己脖子喀拉的一聲，那樣的疼痛我身體幾乎無法負荷」。

警方抵達現場時，克斯蒂已經失去意識，蘇珊的丈夫表示，「蘇珊完全已經失去理智，甚至對這家庭、婚姻都已經沒有信任」蘇珊事後遭到起訴，法官限制她5年內不得跟克斯蒂再有接觸，也語重心長的告訴蘇珊，在案發當時，逃跑的是妳的老公，而不是你的朋友，應該要好好思考、處理好真正存在的問題。