違規當律師又恐嚇當事人　法官何宇宸遭送監察院議處

▲法官恐嚇當事人又違規當妻子的訴訟代理人，遭移送監察院調查。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地院法官何宇宸，審理前中壢市代表會副主席劉威德涉嫌賄選案件時，多次以羈押手段，恐嚇共犯、證人說出不利劉威德的案情；另外他也違規擔任妻子的訴訟代理人，遭司法院人事審議委員會議處。人審會最後決議，何宇宸明顯違反「法官倫理規範」，移送監察院調查。

何宇宸在2016年間審理中壢市民代表會副主席劉威德、周秀玲夫婦涉嫌賄選案件時，遭劉威德質疑，何在審理案件時，「以交保和羈押手段」脅迫同案被告咬出他，劉威德因此向法院聲請迴避；而桃園地院合議庭勘驗審判卷證、錄音，認為何宇宸「已為有罪心證認定，不適後續審判」，罕見地裁准迴避。民間司改會向法官評鑑委員會請求個案評鑑。

法官評鑑委員會調查後，認為何宇宸在行本案準備程序時，竟對案件進行實質審理，而且還以羈押手段威脅共犯證人，已經違反正當法律程序，並侵害被告行使緘默權及人身自由，損及當事人權益暨司法之信賴，情節重大，上個月決議送司法院人事審議委員會議處。

而人審會調查後，又查出何何宇宸與妻子共同購買房屋，但他們懷疑仲介收取過多費用，提起民事告訴求償，何本身是當事人，依法雖可自提訴訟，但他竟擔任妻子的訴訟代理人，此舉明顯違反「法官倫理規範」。因此人審會經過表決後，決議將何宇宸送交監察院調查。

