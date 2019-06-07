長大後到淡水老街！他嘆「整條大路空蕩蕩」值得逛嗎　在地人16字曝現狀

▲淡水老街街景。（圖／記者陳睿中攝）

網搜小組／綜合報導

說到淡水大家一定並不陌生，會去逛老街以及品嘗在地小吃。一名網友卻發文表示，說以前國小、國中、高中，他都會去淡水老街，但都只懂吃觀光客才吃的東西；等長大後再去淡水時，感覺好像比以前遜色不少，人潮也沒那麼多了，忍不住問「淡水老街現在還值得逛嗎？」話題吸引其他網友留言討論。

這位網友在PTT的Gossiping板上貼文，他表示，記得以前國小、國中、高中時都會去淡水老街，但只懂吃鐵蛋、阿給、魚酥、魚丸這類觀光客才吃的東西，基本上不知道其他的。原PO說，長大後他曾自己跑到淡水晃，感覺好像比小時候略遜色不少。

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他說，再去淡水逛時，發現人潮好像也沒那麼多了，「靠近碼頭的整條大路空蕩蕩的」。最後忍不住說，「至今我還是不知道到淡水應該吃什麼玩什麼，現在的淡水老街還值得逛嗎？」看到貼文後，許多人紛紛留言，「去淡水我不是在逛街，是在陪女朋友」、「有乾淨一點惹」、「逛的是氣氛」、「主要是誰跟你逛」、「去淡水我是陪女朋友，我還背著她爬到真理大學那邊」。

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▲原PO問「淡水老街現在還值得逛嗎？」（圖／記者陳睿中攝）

不少網友則是認為當然值得再去，「人潮還是很多啊」、「值得，改善很多了」、「人還是很多好嗎」、「你是多久沒去，現在人多到爆炸」、「很值得，但只推晚上的淡水」。也有人認為「河邊有整修過，變得更乾淨熱鬧了，還不錯啊～但是我覺得阿給跟魚丸變難吃了，沒有小時候吃好吃」、「步道弄起來去走走還不錯啦」、「老街蠻無聊的，但那些古蹟偶爾去一去還是不錯啊」、「建議漁人碼頭看夕陽」。

還有人說現在的老街確實不吸引人，「小時候老街才是老街，現在太商業化了，我本身淡水人長大就不喜歡去了」、「只有觀光客才去老街，我們在地根本不太去」、「某次吃淡水魷魚腳，很臭酸，心裡留下陰影」、「前幾天才剛去，東西難吃又很無聊」、「現在一條街上同一間店非常多」、「街上的炸魷魚都變成同一家，基本已毀」、「去過一次就不用去第二次了」。

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