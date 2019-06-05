全台剩14間！串流影響「亞藝影音收店潮」　網不捨…大推實體店：會挖到寶

▲影片出租店曾經很夯。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／綜合報導

智慧型手機尚未普及時，許多人會到影碟出租或租書城借DVD、漫畫打發時間。一名網友在PTT提到「亞藝影音」，說它近幾年大規模撤店，目前北部只剩2家店，忍不住好奇「亞藝影音為何收店？」是不是因為很多人都選擇線上出租、線上串流。話題吸引其他人熱論，「和漫畫店一樣，受到網路串流平台的衝擊啊！」

這位網友在PTT的movie板上表示，亞藝影音近幾年大規模撤店，目前北部只剩2家店可租影片，是不是因為大家都選擇線上出租、線上串流，「實體租片不好嗎？」他也說，家中電視無法連網的話，就只能看小小的電腦螢幕，「這樣會使得更多人去電影院欣賞嗎？」

請繼續往下閱讀...

實際上官網查詢，目前「TSUTAYA亞藝影音」在台北市共有5間店、新北市1間、台中市4間、台南市1間、高雄市1間；另外，花蓮縣2間則是原本的「亞藝影音」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

看到貼文後，其他人紛紛留言，「我有買apple tv，接電視租片手指點一下就好了……懶得出門超方便」、「你辦mod也能線上租片啊，電視不用有連網功能，主機有就好了」、「倒也是必然，但是影音店漫畫店也爽賺20年以上了，中華電信MOD+Netflix 看電影看影集都很方便」、「有Netflix，一個月才300多租什麼片」、「租片還得留意刮傷，網路看比較方便」。

也有網友認為還是到實體店租片比較有感覺，「其實我還是會逛出租店，有時可以挖到寶的感覺」、林口還有阿波羅，生意好像還可以，每次有續集片要上戲院了都得去阿波羅找前面的來複習」、「我現在還是很仰賴實體店面租片，但是店面逐漸消失，只能去漫畫店找，可是漫畫店的選擇又少，漸漸的也很少逛店了」、「偶爾會在實體店租一些老片看，但陸續都要收光了」、「有些拍多重結局的只能看碟」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！