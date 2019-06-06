　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO睡覺時突然感覺臉上有頭髮，睜開眼看天花板嚇到。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「打死我也不敢去過夜…」一名女網友分享入住一間汽車旅館的親身經歷，「對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走」，嚇得她和另外3名女性朋友半夜逃離。她認為，汽旅老闆應好好超渡還住在命案房的「客人」。

原PO今天（6日）發文說，長期因工作需要全台灣跑透透，有時住旅館或汽旅，但唯獨某間汽旅讓她不敢再去；該間摩鐵在市區算便宜，今年4月因忙到深夜11時，她們4名女生躲一輛車偷渡進汽旅，「這是不好的行為，不要學...為了省錢。」

請繼續往下閱讀...

「因為上班太累了，那天忘了敲門！忘了說『打擾了』！忘了沖馬桶」，原PO表示，大家就輪流洗澡，擠在一張床睡著，「床！左右晃了3下！那力道把睡最外面的我給滾了下床...我馬上跳起來大喊：地震了」，但通常若有地震，手機都會顯示，可是這次沒有，接下來幾分鐘也沒再搖過。

▼原PO一行人入住後發生一堆怪事。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

▲旅館,酒店,飯店,汽車旅館。（圖／取自免費圖庫pixabay）

「想說沒事了...只是晃3下而已，我們又繼續睡」，原PO睡到一半，突然見到A女很生氣罵B女，「妳的頭髮不要一直搔我臉」；但她轉頭看B女已睡死，「痾...她趴著睡...痾...她是短髮呀。心想...好吧！可能A女太累了說夢話。」

原PO表示，又過了一段時間，電視自己打開，「我很淺眠，我又默默去把電視關了...當我回到床上時，D女突然把我抱超緊的，很小聲對我說：我們等一下就離開，好不好？」

原PO當下安慰D女，應該是房間電壓問題，要對方別想太多；當她準備閉上眼睡覺時，突然有頭髮在她臉上，「感覺有水滴到我臉上...我心裡還想是不是她們故意整我！眼睛一睜開的那一秒...我愣住了」，看到天花板有一顆頭。

▼原PO說，「打死我也不敢去過夜」。（圖／達志／示意圖）

常見的飯店老毛病，你是不是也曾被困擾過呢？（圖／達志／示意圖）

「祂的眼睛被矇起來了...就像被解體那樣沒有脖子」，原PO直呼，「當下真不知道是該大叫還是繼續假睡，但我想應該沒辦法睡了，心裡默默說：對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走。」

原PO立刻跳起來假裝唱歌把朋友全吵醒，就頭也不回離開那間汽旅，後來聽說該房曾發生分屍命案，只是被壓下來沒上新聞，「感覺那顆『長髮、頭小姐』其實沒有到很恐怖，只是為什麼眼睛被矇起來了？」

原PO說，事發後，一些同事來住也發生一樣事，「真心覺得汽車旅館的老闆要好好超渡還住在命案房的『客人』」。她也提醒，入住時仍要記得最基本的進房禮貌。

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友直呼「害我好想去住住看」；原PO回，「那等妳哪天重感冒，我再跟妳說房號，妳再去住，但不保證每個人都能體驗到。」有人則留言猜了一間摩鐵，似乎是猜中了，讓原PO回「噓~~~哈。」

ET快訊
她重病3年只能臥床「選擇安樂死」　按下按鈕淚謝姐姐：很幸福
台南嫩男開休旅車逆向撞百貨B39柱…倒車下巴掉　駕駛看傻曝後

關鍵字：汽車旅館,摩鐵,靈異公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

網傳「高市計次停車提前2小時免費」　交通局證實

妹子租屋處熱水器壞了！　求助房東被「五字回應」：這該怎麼說呢

小六閩南語課文《送孟浩然之廣陵》　她講台語長大唸到懷疑人生

OL穿透膚緊襯衫吃麵…他一看驚「布拉甲脫鉤」　羞曝再遇到的2種作法

台南嫩男開車逆向撞百貨B39柱…倒車「下巴掉了」　駕駛看傻曝後續

加速汰換舊機車！　2020年四行程機車「補助5000元」

周六開始全台連8天雨　賴忠瑋：偏「典型梅雨鋒面」下周二起影響台灣

快訊／花蓮近海突一晃！03:27發生4.5地震　最大震度4級

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

許效舜感應到賀一航很開心　「他在那邊開餐廳秀等大家」

怎麼把玩具丟地上？媽才唸2句... 萌娃「泛淚+癟嘴」網不捨：饒他吧

和五人小組密會結果出爐 韓國瑜：Yes,I do！

2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

網傳「高市計次停車提前2小時免費」　交通局證實

妹子租屋處熱水器壞了！　求助房東被「五字回應」：這該怎麼說呢

小六閩南語課文《送孟浩然之廣陵》　她講台語長大唸到懷疑人生

OL穿透膚緊襯衫吃麵…他一看驚「布拉甲脫鉤」　羞曝再遇到的2種作法

台南嫩男開車逆向撞百貨B39柱…倒車「下巴掉了」　駕駛看傻曝後續

加速汰換舊機車！　2020年四行程機車「補助5000元」

周六開始全台連8天雨　賴忠瑋：偏「典型梅雨鋒面」下周二起影響台灣

快訊／花蓮近海突一晃！03:27發生4.5地震　最大震度4級

關注台灣大選　卜睿哲：外部勢力介入是不能被接受的

2妹子MTV通宵看鬼片　突狂吐「走廊驚見白衣女」：手腕血在噴　互揭經歷更毛

鄉民女神發文「登革熱」網友歪樓「選市長」　黃捷卻在意....

美職選秀14輪被挑中　林家正：付出有所回報

義大利麵這樣煮刮油狂瘦！　「1個烹煮關鍵」營養師認證：真的吃不胖

不滿歐盟533億元重罰　Google提起上訴

精測股東會通過發現金股利10元　殖利率2.6%

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

耍賴新招！柴嫩屁霸公園健身器材　坐好坐滿「盪鞦韆」：我不回家

迎連假！蘇貞昌送你「一張圖」秒速看懂國道疏運

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

生活熱門新聞

好心載加油男！她外套「被沾精液..

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

台南嫩男開車逆向撞柱　倒車「下..

周六起全台連8天雨　典型梅雨鋒..

周六起全台連7天雨　「下周鋒面..

OL吃麵…他驚：脫鉤了　曝再遇..

狂做胎夢！中壇元帥曝「無緣兒跟..

端午連假天氣出爐！一張圖看雨怎..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

接家裡事業「收入暴漲10倍」卻..

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

地鐵驚現背殺裸臀照…一條線網暈

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆..

更多熱門

相關新聞

摩鐵男女雙屍　現場發現可疑粉末

新北市新莊某摩鐵5日驚傳雙屍命案，一對24歲年輕男女開房休息4小時，不料卻雙雙暴斃。檢警初步勘查後，確認現場無打鬥痕跡，2人也沒留下遺書，但有採集到可疑粉末，目前正在化驗，下周將解剖遺體釐清死因。

男友暴斃摩鐵成謎　網紅IG湧入留言

一覺醒來兒子沒了！　摩鐵暴斃男父：我怎能接受？

摩鐵暴斃男女各有伴侶　男子女友是知名網紅

男女摩鐵詭異暴斃　房務爆入住半小時馬桶堵住

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

警醉殺5歲童　民眾憤怒圍攻警局

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

女直播主曬「H乳」細腰！神還原娜美

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

端午改運大公開！財水擺3方位　　

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

人夫偷吃麵店老闆娘　在店面樓上啪啪

被逼問偷吃幾次！人妻越數越多…他臉綠了

即／女大生騎車載男友　車禍1死1傷

醫曝「中8點↑症狀」＝身體出毛病

摩鐵男女雙屍　現場發現可疑粉末

準到爆！和12星座交往「哪裡最累」

半年檢舉攤販412次　攤主嘆「趕盡殺絕」

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

2歲娃爆料爸「有一點鳥鳥」還很臭　媽傻眼：太荒謬了...是誰教妳的？!

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面