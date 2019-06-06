「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

▲原PO睡覺時突然感覺臉上有頭髮，睜開眼看天花板嚇到。（圖／示意照／翻攝免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「打死我也不敢去過夜…」一名女網友分享入住一間汽車旅館的親身經歷，「對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走」，嚇得她和另外3名女性朋友半夜逃離。她認為，汽旅老闆應好好超渡還住在命案房的「客人」。

原PO今天（6日）發文說，長期因工作需要全台灣跑透透，有時住旅館或汽旅，但唯獨某間汽旅讓她不敢再去；該間摩鐵在市區算便宜，今年4月因忙到深夜11時，她們4名女生躲一輛車偷渡進汽旅，「這是不好的行為，不要學...為了省錢。」

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「因為上班太累了，那天忘了敲門！忘了說『打擾了』！忘了沖馬桶」，原PO表示，大家就輪流洗澡，擠在一張床睡著，「床！左右晃了3下！那力道把睡最外面的我給滾了下床...我馬上跳起來大喊：地震了」，但通常若有地震，手機都會顯示，可是這次沒有，接下來幾分鐘也沒再搖過。

▼原PO一行人入住後發生一堆怪事。（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

「想說沒事了...只是晃3下而已，我們又繼續睡」，原PO睡到一半，突然見到A女很生氣罵B女，「妳的頭髮不要一直搔我臉」；但她轉頭看B女已睡死，「痾...她趴著睡...痾...她是短髮呀。心想...好吧！可能A女太累了說夢話。」

原PO表示，又過了一段時間，電視自己打開，「我很淺眠，我又默默去把電視關了...當我回到床上時，D女突然把我抱超緊的，很小聲對我說：我們等一下就離開，好不好？」

原PO當下安慰D女，應該是房間電壓問題，要對方別想太多；當她準備閉上眼睡覺時，突然有頭髮在她臉上，「感覺有水滴到我臉上...我心裡還想是不是她們故意整我！眼睛一睜開的那一秒...我愣住了」，看到天花板有一顆頭。

▼原PO說，「打死我也不敢去過夜」。（圖／達志／示意圖）

「祂的眼睛被矇起來了...就像被解體那樣沒有脖子」，原PO直呼，「當下真不知道是該大叫還是繼續假睡，但我想應該沒辦法睡了，心裡默默說：對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走。」

原PO立刻跳起來假裝唱歌把朋友全吵醒，就頭也不回離開那間汽旅，後來聽說該房曾發生分屍命案，只是被壓下來沒上新聞，「感覺那顆『長髮、頭小姐』其實沒有到很恐怖，只是為什麼眼睛被矇起來了？」

原PO說，事發後，一些同事來住也發生一樣事，「真心覺得汽車旅館的老闆要好好超渡還住在命案房的『客人』」。她也提醒，入住時仍要記得最基本的進房禮貌。

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有網友直呼「害我好想去住住看」；原PO回，「那等妳哪天重感冒，我再跟妳說房號，妳再去住，但不保證每個人都能體驗到。」有人則留言猜了一間摩鐵，似乎是猜中了，讓原PO回「噓~~~哈。」