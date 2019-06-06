領肉粽派OR百元俱樂部！端午節禮金「行情價曝光」　大部分人都領這價碼

▲許多公司都會發放端午禮金。（示意圖／記者陳亭伃攝）

網搜小組／綜合報導

又到了粽子飄香的端午節，除了大吃古早味「肉粽」外，許多人都期待公司發放端午節禮金。一名男網友在PTT發問「端午節禮金，你拿多少？」說他跟往年一樣都是拿3000元，好奇「聽說科技業都是拿半薪是嗎？」並問網友都是什麼行業、拿多少端午節禮金。話題引發熱論，其他人紛紛曝光端午禮金行情。

這位男網友6日在PTT的Gossiping板上貼文，說他領到了公司給的端午節禮金，忍不住嘆氣「哀！跟往年一樣，都是拿3000」，並說自己當然不是科技業，但聽說科技業都拿半薪，最後也問其他人「大家都什麼行業？拿多少端午節禮金呀？」

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▲網友在PTT討論端午禮金行情。（示意圖／資料照）

看到貼文，有人說自己連禮金都沒有，「2顆肉粽」、「共體時艱啦X」、「不知道可以領幾個還幾串肉粽，好期待喔」、「什麼？有禮金可以拿」、「0，連粽子都沒有、「一盒金牛角」。接著則是「百元俱樂部」，「500」、「600」、「800」、「300禮券」、「800禮券」。

▲許多人的禮金就是一串粽子。（示意圖／資料照）

也有網友是「超大一包」派，「快五萬吧？扣完稅後」、「半個月薪水+5000禮券」、「一個月，65000」、「15000」、「35000」、「20000」、「半個月底薪」、「80000整」、「朋友做某董事長私人秘書拿1萬」；不過原PO也質疑「超大一包」派的真實性，「真的假的啊= =？不是在喊爽的吧？」

大部分的人則是領1000～10000元之間，「每次都是3600，不會漲也不會跌」、「每年5千，今年不景氣只剩1千」、「5000扣勞保300塊」、「1000，想到就想跳汨羅江」、「6500」、「2000元超市禮券」、「禮卷1000，一言難盡」、「1000+禮盒」、「2500」、「每年規定1000」。

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