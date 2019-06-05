岳飛超有錢！他神解抗金結局「失敗的秘密」　鄉民推爆：這批很純

▲岳飛為南宋初年抗金名將，最後卻因「莫須有」的謀反罪名鴆死。（圖／Smilelee @wiki 公有領域）

記者黃君瀚／綜合報導

南宋抗金名將岳飛的傳奇故事家喻戶曉，就有網友玩手遊運氣奇差，課金（日語，指金錢購買）後怎麼抽還是出現弱卡，心情跌到谷底。這時，忽然一個天啟般的突發奇想、腦洞大開，他想出了一道趣味段子，PO上PTT後這「廢到笑」的哏意外被鄉民推爆！

男網友4日在PTT發文，提到玩手遊時為了抽卡，於是掏出信用卡怒課「一單」（一單位，指遊戲中一次最高能購買的面額數），結果還是半張頂級SSR卡都沒中，「各種暴死，X！」正當他不信邪，準備再課一單的時候，腦海中突然浮現歷史名將岳飛的身影，「北宋大課長」！

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於是，男網友把他想到的情節全PO上網，原來岳飛無懼當時大宋朝中反課（剋）金聲浪，不知道瘋狂課金會造成的嚴重性，鐵了心要課金，「一張單，兩宋情，一路向北課到底。」最後，課金的岳飛連抽到12張爛卡爆死了，「還是人真的死掉那種」。

▲PTT網友玩手遊抽卡，編織了腦洞大開的故事。抽卡示意圖。（圖／翻攝PTT）

總而言之，當年的岳飛不顧宋高宗反對，堅持課金，最終換來身死下場，「嚇得我只好再課一單壓壓驚」。

天馬行空無極限的故事貼出後，居然相當對鄉民胃口，無數人大讚好笑、有才華，「整篇又廢又好笑」、「宋高宗是月費玩家，厭惡課金戰士」、「好吧，嘴角有笑一下」、「歷史上第一個爆死的課長」、「原po的中文是法國老師教的吧」、「優質廢文，真的好笑。」

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