好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

▲原PO好心幫忙，卻是遇到變態。（圖／（左）記者姜國輝攝、（右）翻攝自Dcard）

網搜小組／綜合報導

一名女網友4日晚上貼文，說她當天在豐原郵局附近，有個男子突然過來詢問「最近的加油站在哪」。原PO幫忙查，發現距離約950公尺，看對方拿著寶特瓶，她想了想索性帶男子過去加油。載人的過程中，原PO一直覺得對方離很近，沒想到回家後一脫外套，才發現男子竟然射精在她的外套上，讓她很崩潰。

這位女網友在《Dcard》貼文，表示當時男子過來開口「不好意思，請問一下，最近的加油站在哪裡？」原PO先是說「我幫你google一下」，看到地圖顯示950公尺，還有一段距離，她便問「我的油不知道可不可以給你欸！」男子則認為「看來是不行」。

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原PO接著看到對方手上有拿著一個寶特瓶，便開口問「還是我帶你去加油站裝？」男子欣然答應並道謝。女網友說，「一路上覺得他離我很近、很擠」，本來想說，對方是不是把包包放在胸前，外加朋友也說過她的機車坐墊很滑，人坐著會一直滑到前面，她便沒有多想。

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▲原PO載對方去加油站。（示意圖／pixabay）

到加油站後，原PO發現對方把背包拿到前面抱著，便心生疑惑「等等？所以剛剛沒有包包在我們中間？」但腦海中又馬上浮現朋友的話「妳的機車坐墊很滑欸！都會滑到前面」，她便再度說服自己沒事、對方只是滑到前面而已。

女網友說，她看到對方只在寶特瓶裡加了一些油，大約10幾塊錢，「我想說他可能還是想回到他熟悉的加油站，所以才加這麼一點」，也不疑有他，並把男子載回豐原郵局附近，對方先是道謝「小姐，真的謝謝妳哦！」接著幼把包包抱來前面，原PO只是心想「可能是他的習慣吧？」

等到原PO回家、脫下外套時，突然發現外套背面底下有一塊濕濕的痕跡，讓她心生疑問「這是什麼？」聞了一下，驚訝發現竟然是精液的味道，「X的……我快崩潰了……第一次遇到這種事……本來只是單純想幫助人……好噁心……真的好噁心……現在報警是不是也來不及了……」原PO崩潰在留言處透露，「因為我摸的時候覺得滑滑的，不知道自己沾到了什麼，就下意識聞一下」。

▲原PO在外套上發現不明汙漬。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，其他網友紛紛留言勸她報警，「嚇瘋掉……這證據要不要留著……報警抓的到嗎DNA」、「留著，報警，調監視器就好」、「我看完超崩潰的，太噁了吧」、「我覺得可以去備案，我之前是在公車遇過，去報警然後那件衣服給他，他們會去查」、「好噁，拜託告他」、「拜託一定要去報警！我之前坐公車也被壞人噴精在褲子上，而且是下公車回家才發現，但還是報警了，後來還真的抓到壞人！也求償了，台灣的警察真的很厲害」。

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