女生口中「可愛＝沒興趣」？他困擾求助　網看情況：「這種時候」才要崩潰

▲當女生說「你很可愛欸！」究竟代表什麼意思？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

中文字意義百百種，同樣的詞可以有不同的解釋。一名男網友日前就困擾發問，他表示曾聽說被女生稱讚「可愛」就是「沒興趣」的意思，詢問廣大鄉民的意見。不過部分網友認為要根據當下的情境才能判斷，也有人認為可愛對於男性來說不是稱讚，背後的確有「蠢」、「可笑」之意。

一名男網友在PTT發文詢問，他表示自己某次和一位不太熟的女性朋友聊天時，一開始以為手機不見了，結果事後才發現其實就在自己的口袋裡，結果女方就笑笑地說了一句「你怎麼那麼可愛」，卻讓他萌生了其他想法。

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原po表示，自己聽聞過當男生被女生誇「可愛」的時候，其實有弦外之音，「代表對這男的沒興趣，這是不是真的啊？」

對此鄉民們持幾種不同的看法，有人表示的確是有這樣的可能，「可愛在職場是借代『蠢』的，給您參考」、「男生可愛=醜的很均勻」、「這情境不是誇獎吧，是在說你呆」、「可愛／可笑 ，一線之隔」。

▲ 網友回覆 。（圖／翻攝自PTT）

其他人則不意為意，覺得這沒什麼好在意的，畢竟每個人說話的習慣不同，情境也不同，「如果是你脫光衣服他才說你可愛，這就要崩潰了」、「這真的很不一定，要看情境」、「每個人說話習慣不一樣，我只有對有好感的對象才會說可愛」、「為什麼一句話就可以判斷有沒有興趣？可愛根本就是隨便說說的吧」。

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