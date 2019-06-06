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「部隊只剩救災掃地功能？」　她簽下去後嘆：這是場騙局…做了決定

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▲陸軍特戰指揮部特戰突擊隊員向目標區實施攻堅掃蕩▼。（圖／記者呂佳賢攝）

▲原PO說想去特戰，也被恐嚇「如果受訓受傷的話，原本的部隊就不會要你。」（圖／資料照／記者呂佳賢攝）

網搜小組／綜合報導

一名女性志願役軍人發文抱怨軍中，「難怪軍人的價值越來越低，難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎？」她也分享後來做的決定，「這就是一場騙局」。有網友則認為，「只能說妳錯過了20年前，20年前的軍人真的是耐操，知道什麼是服從與保家衛國。」

原PO今天（6日）在「爆怨公社」臉書社團說，小時候的夢想就是當軍人，可學格鬥保衛國家之類的，結果進軍校完全跟想的不一樣，只有練體能，其實軍校練體能的硬度對她來說也沒到很操。

請繼續往下閱讀...

「下部隊更顛覆我的想像，只能打掃、保養裝備，時間到了就是演習」，原PO表示，操體能強度也比軍校弱很多，之後她不死心去報「體幹班」，雖有那麼一點符合期待，但結訓後為提升自己，自己花錢去外面學一些格鬥，想看能不能教在部隊服役的弟兄，結果被長官說不行。

▲莫蘭蒂風雨漸小，金防部出動280兵力搬樹通道路。（圖／陸軍司令部提供）

▲▼原PO想問，「難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎」？（圖／資料照／陸軍司令部）

國軍美濃國小救災。（圖／翻攝自中華民國陸軍司令部粉絲專頁）

「真是他O的」，原PO直呼，「想去特戰也被恐嚇說『如果受訓受傷的話，原本的部隊就不會要你』。乾...也難怪軍人的價值越來越低，難道現在部隊就只剩下救災掃地的功能了嗎？」

對此，有網友留言，「衝呀」；原PO回「退伍了，這就是一場騙局」。一名網友則說，「還有割草割到退伍」；原PO回「扯爆啊」。有人表示，「看來妳小時候可能有看《少爺當大兵》打樁柱的部分」；原PO回「我都看《第一滴血》」。

有人則認為，「只能說妳錯過了20年前，20年前的軍人真的是耐操，知道什麼是服從與保家衛國」；原PO回「所以真的差很多啊」。

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關鍵字：志願役,爆怨公社,國軍

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