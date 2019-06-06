小六閩南語課文《送孟浩然之廣陵》　她講台語長大唸到懷疑人生

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在的小學生幾乎都有上過所謂的鄉土課，一名女網友5日在臉書「爆怨公社」PO出小學六年級的閩南語課本內容，雖然課文是大家都學過的《送孟浩然之廣陵》，但身為從小講台語長大的她，看完卻開始懷疑人生。不少網友看到照片也紛紛試著挑戰唸出來，「好難哦」、「唸下面的注音我會瘋掉」。

原PO提到，照片中的課本是小學六年級的閩南語教材，「請問各位大大，有辦法把《送孟浩然之廣陵》的發音正確地唸出來嗎？我從小講台語長大，看到這篇卻開始懷疑人生，我小時候講的台語竟然被李白打臉。」

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▲有不少網友認為，課本教的東西與生活上的應用其實差異很大。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

許多網友看到照片也紛紛跟著挑戰唸課文，但大多數都無法順利完成，「從小就講台語的我，這個不行」、「好難哦」、「學校教的台語是專門用來製造代溝的」、「我唸不出來」、「唸它下面的注音我會瘋掉」、「這個要看布袋戲的才會」、「台語各地唸法不同，說真的，很難學」。

但也有熱心網友指出，先不論台語和河洛話之間的爭議，現在學校課本教的大多都是古老發音，跟生活上使用的口語已經大不相同，這樣子的補充教學反而會造成使用上的困擾，或者是學習障礙。

▼網友推薦，這種事果然還是要讓專業的來。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。