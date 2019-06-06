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節慶祭祖拜拜她全擔！老公竟覺得理所當然…冷回「那你的事」

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▲▼端午節祭祖拜拜。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲端午節要祭祖拜拜，老公卻說「那你的事」，讓女網友聽了相當生氣。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

地方中心／綜合報導

民俗節慶少不了祭祖拜拜，但對有些人來說，長期祭祖拜拜是一種壓力及負擔。一名女網友在臉書發文，老公身體不好，她結婚後一力承擔拜拜事宜，而端午節要到了需準備拜拜的東西，老公卻說「那你的事」，讓她聽了爆氣說「這很像事情你幫人家做久了，就變成你的事了」。

女網友在臉書《爆怨公社》發文，端午節要拜拜，老公身體不好，就算老公沒工作，她也會一力承擔拜拜所有的工作，但老公卻突然冒出一句「要前一天買或當天買，那你的事，隨便你」，讓她聽的非常不爽。原PO指出，「我當下感覺，因為你是我老公，你的事就是我的事，但你別忘了，那原本是你的事，這很像事情你幫人家做久了，就變成你的事了，那就搞不清楚權責了。」

請繼續往下閱讀...

原PO接著說，「很多媳婦孝順公婆，那本是男方的事，但女方看在老公面子上，愛烏及屋，替老公孝順公婆，但做久了，老公卻把所有責任都當成老婆的責任，那就忘本了。」原PO還說，就算老公的本意並不是「那你的事」，而是想傳達「你自己做主」，但也應該糾正一下措辭，才不會讓人誤會或感到不舒服。

而最令原PO生氣的是，「（老公）表達有問題就算了，後來解釋清楚就好了，最氣人的是，還死不認為自己說了會讓人誤會的話 。」

此文一曝光，網友也留言說「你說的完全合理！做久了都變你的事，完全說中很多人心聲」、「天啊，你說的真的完全是我內心OS」、「所以我對拜拜這事很裝死，若當天要上班就更好了，都是老公在主導，我有空就幫忙準備，沒空就給婆婆老公弄」、「就是老婆太能幹什麼都做好做滿把他養慣了」、「完全懂你感受」。

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關鍵字：爆怨公社,端午節,祭祖,拜拜,老公,壓力

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