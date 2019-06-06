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韓粉罵王浩宇娘炮和解要10萬　道歉求饒「剛出社會存款才3萬」

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政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇5日深夜在臉書貼出一張對話截圖表示，先前有一位韓粉在臉書留言罵他，內容包含「娘泡（炮）」、「垃圾」等髒話，挨告之後卻傳訊息來求饒，聲稱「剛出社會，存款只有3萬多元」，負擔不起和解條件的10萬元。大部分的網友看了都覺得不能輕饒，紛紛留言力挺，「會痛才是教訓」、「要讓他自己想辦法找錢，才比較有教育效果」。

罵議員王浩宇「娘泡」和解要10萬，韓粉求饒存款只有3萬。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇貼出韓粉的求饒訊息。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇提到，傳訊息的人是被他提告的第一位韓粉，貼出求饒訊息是想讓大家決定，究竟是要愛與包容還是告到底，「他在臉書留言，『幹X媽死XX娘泡（炮）議員，不管桃園整天抹黑韓導，X垃圾』，我的要求是，捐款10萬元給育幼院作為和解條件。」

而這位挨告的韓粉在求饒訊息中聲稱，「關於您（王浩宇）求償的部分，我剛出社會，存款只有3萬多元，真的無法負擔，不知道可否再談談，再次鄭重地跟您道歉，臉書上的發言是我不對，真的抱歉。」

▲桃園市議員王浩宇 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲網友力挺王浩宇告到底。（圖／記者洪靖宜翻攝）

網友們看完截圖和整起事件的來龍去脈，短短6小時就有2012則留言支持王浩宇告到底，「他還年輕千萬不要放過他」、「當然要以愛與包容的心告到底啊」、「會痛才是教訓」、「要讓他自己想辦法找錢，才比較有教育效果」、「雖然這樣講有點殘忍，但是出社會了還做出自己沒辦法承受的事情，這樣的人不就是要給社會教育的嗎？」

王浩宇則在留言區中回應，「詹議員臉書那邊有十幾個網友等著被告，相關資訊都已經備份，反正發大財嘛，捐個10萬給育幼院算什麼？」

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關鍵字：韓粉,王浩宇

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