韓粉挨告存款3萬賠不起！「韓家軍」發動捐款嗆：別讓議員看不起

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桃園市議員王浩宇昨日（5日）深夜在臉書貼出告韓粉的PO文，對方道歉並表明自己賠不起10萬元的和解金；今日（6日）一早他再次PO出一張截圖，內容是有網友主動發起募款，希望能幫這位挨告的韓粉湊出10萬元，「不要讓不分區議員看我們不起」，而這次他什麼都沒有說明，只附上一個愛心的表情符號。但發稿前，議員已將這篇PO文刪除。

▲王浩宇PO出韓粉募款的留言截圖，隨後又自行刪除文章。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

王浩宇在5日的貼文中提到，傳訊息的人是被他提告的第一位韓粉，貼出對話內容是想讓大家決定，究竟是要選擇愛與包容還是告到底，「他在臉書留言，『幹X媽死XX娘泡（炮）議員，不管桃園整天抹黑韓導，X垃圾』，我的要求是，捐款10萬元給育幼院作為和解條件。」

而這位挨告的韓粉在訊息中聲稱，「關於您（王浩宇）求償的部分，我剛出社會，存款只有3萬多元，真的無法負擔，不知道可否再談談，再次鄭重地跟您道歉，臉書上的發言是我不對，真的抱歉。」

▲王浩宇對韓粉提告，提出的和解條件是捐款10萬元給育幼院。（圖／ETtoday資料照）

這起事件在網路上傳開後，有自稱是韓粉的網友主動發起募款，王浩宇發現後截圖留言並在6日上午PO於臉書上，留言內容寫著，「已確認事主為真韓粉，請各位韓家軍同舟共濟出一分力，大家先小額捐款到我帳戶，集滿10萬就收單，不要讓不分區議員看我們不起！」

不過，這篇文章PO出不久，王浩宇就自行刪文，留言的網友也未回應媒體的詢問，究竟是否真的有募款活動，大概也只有當事人才知道了。

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