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清潔工偷拿垃圾袋、衛生紙回家被開除　反嗆「我要投訴惡意資遣」

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▲▼垃圾袋、黑塑膠袋、黑色塑膠袋、分屍、廢棄物。（圖／取自pixabay）

▲小蘭曾遇過會把工作用的垃圾袋帶回家的員工。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

花蓮網友小蘭（化名）4日在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，一早看到別人抱怨遇到奇葩員工，想起自己也有過類似的遭遇，「之前一名清潔人員常把工作用的垃圾袋整卷帶回家，被我發現後請她明天不用來，結果她居然說要去投訴我惡意資遣。原來社會上這樣的人不少啊！」

小蘭無奈地說，一早上網瀏覽看到有名網友貼文抱怨遇到員工偷東西，還要開非自願離職書，想起自己先前也有遇到一名「同症狀」的清潔人員，對方不僅常把工作用的垃圾袋整卷帶回家，有時還會A走幾包衛生紙。

請繼續往下閱讀...

▲▼廁所,衛生紙,捲筒衛生紙,偷拍,針孔（圖／取自免費圖庫pexels）

▲該名員工連衛生紙也會偷拿幾包回家。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

「我發現後請她明天不用來了，結果她居然說要去勞工局投訴我惡意資遣！」小蘭提到，當下自己僅回答，如果清潔工去投訴，她也只能請老闆提告偷竊或是業務侵占，「以為是我運氣『好』，遇到奇葩，原來社會上這樣的人不少啊！竊盜是公訴罪，會讓妳一輩子有案底，傻傻分不清。」

小蘭最後也不忘提醒大家，千萬不要因為惡小而為之。網友們看完整篇文章，也紛紛留言附和，「這個真的很有勇氣」、「根本做賊喊捉賊」、「偷東西可以合法解僱，順便警局見」、「公司沒告偷竊就不錯了，居然還想要非自願離職書」。

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關鍵字：爆怨公社,勞工局

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