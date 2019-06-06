鄉民女神發文「登革熱」網友歪樓「選市長」　黃捷卻在意....

▲高雄市議員黃捷在自己臉書發文，用專業來提醒市民注意登革熱 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市傳出登革熱疫情，這讓曾經在學生時期研究過蚊子的高雄市議員黃捷發文，提醒大家用3招來保護自己，此文一出網友竟然歪樓，表示黃捷比市長還要市長，甚至有人要她出來選市長。她向《ETtoday新聞雲》談起選市長，嘟嘴表示：「我年齡還沒到」。

黃捷在受訪時表示，曾在學生時期研究過登革熱新藥的防治，對高雄這次登革熱疫情呼籲，「過幾年高雄就會有一次大流行，今年很可能就是大流行、疫情大爆發的時機，如果高雄市長沒有在高雄坐鎮，很可能會影響衛生局動起來的態度，但是我相信衛生局很認真，而且我們過去有這麼長的經歷過了，經歷也很豐富，知道這個時候要如何因應，知道有固定的標準流程處理登革熱，但是這一次比較緊張是市長這麼漫不經心，對於市府團隊的動力還有士氣會受到影響」。

▲高雄市議員黃捷在自己臉書發文，用專業來提醒市民注意登革熱 。（圖／翻攝臉書）

所以黃捷在臉書發文時，也提到有三招可以請市民來保護自己，分別是「杜絕斑蚊孳生」、「減少接觸病媒蚊的機會」、「第一時間就醫並進行登革熱篩檢」，而此文一出，讓網友大讚黃捷很專業，還有網友說：「比市長還要市長」、「黃捷還比較像市長」、「可以出來選市長，處處關心市民」、「一個議員在做市長的事」。

網友留言歪樓，似乎就是要拱黃捷出來選市長。對此，記者開玩笑問黃捷時，她又展現鄰家女孩的個性，直呼：「我年紀還沒到」，記者補上一句：「你在意的應該是年紀問題」，當場讓服務處的所有人員都笑了出來。

▲時力高雄議員黃捷回母校台大公衛系上演講。（圖／記者李毓康攝）