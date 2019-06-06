《迷の音：高雄，重來》神曲酸韓國瑜　小編唱「要是能重來我要選其邁」

▲《台灣迷音taiwan meme 》改編歌曲，造成網路話題轉傳 。（圖／翻攝「台灣迷因」，下同）

地方中心／高雄報導

臉書5日瘋傳一首取名為《迷の音：高雄，重來》的歌曲，由粉專「台灣迷因」改編歌手李榮浩的成名曲《李白》，其中歌詞還變成了「要是能重來我要選其邁」，反諷韓國瑜的味道相當明顯。

「台灣迷因」不僅改編了歌詞，還製成了MV，影片內容就從去年韓國瑜當選市長的那一天開始，春吶時高唱《讀你》、議會答詢跳針式回答，與館長的影片也在其中。改編歌詞的部分，《李白》原詞當中「要是能重來我要選李白」變成了「要是能重來我要選其邁」，還有「創作也能到那麼高端，被那麼多人崇拜」，換成了「草包也能到那麼高端，被那麼多人崇拜」，改編歌曲一發表點擊飆破48萬人次、1萬多次分享，引發熱議。

小編在發表時也特別加註：「這首歌獻給辛苦的高雄朋友，笑韓導的同時，莫忘高雄苦人多」，另外還有「大港你贏了，要是能重來」等字句，甚至在回覆網友留言時也講到：「我們誠摯歡迎高雄市政府找我們當七月的代言人，不用錢，只要下台就好」。

網友看完以後紛紛留言：「看到哭了」、「幫忙tag潘恒旭」、「選前一堆人不聽你說，現在在那邊後悔」、就連基進黨的陳柏惟也寫了「X你老師看到哭，會不會唱歌啦」。

改編歌詞全文

九合一當初我 糊塗 投了高雄賣菜郎

被直銷洗腦我變成韓粉 一起滅東廠

結果議會質詢沒聽懂一句話

自動總機跳針回答

你看他在春吶獻唱多麼冷場

我害怕

承諾等市長當完再離開 欺騙了館長

看新聞全都像自演自導 句句是唬爛

你說的不紅不喘 習慣性說謊

擺明不反省的模樣

就只靠一招發財 想總統破關

我看只剩韓粉買帳

要是能重來

我要選其邁

民進黨以前 做的好壞 愛河至少是白

要是能重來

不選背骨仔

至少我不要有個市長跳針 高雄發大財

貨物出不去

人才進不來

草包也能到那麼高端被那麼多人崇拜

嘴砲發大財