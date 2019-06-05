小王逼人妻離婚「我會讓妳紅」　正牌老公貼海報回嗆：下面不管用

▲郭夫發現張男對自己老婆糾纏不清，氣得在路上貼海報反擊。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本案無關，下同）

記者黃翊婷／新北報導

新北市張姓男子2017年間要求郭姓人妻和丈夫離婚，再和自己另組家庭，被拒絕之後氣得不斷傳訊息，恐嚇要將性愛影片賣出去；郭夫發現後也在路上張貼海報反擊，內容寫著「孬種、只想吃軟飯、下面不管用」等話，結果兩人都因此觸法，分別被法官依相姦罪、加重誹謗罪判處2個月徒刑以及拘役30日。

張男偷吃郭姓人妻，兩人在2017年5月發生性關係，他要求對方與丈夫離婚，再和自己在一起，沒想到竟然被拒絕，惱怒之下，乾脆從事發隔天開始連傳2個月的恐嚇訊息，包含「那我就去找妳老公，我也可以把這個（性愛影片）賣給她」、「妳不買，我也沒關係，反正有人會買我的」、「明天我也會去妳店門口貼，而且我很早就去貼，會貼很多張，我說過我會讓妳紅的，妳相信我，是妳逼我的」。

▲郭女不肯與丈夫離婚改和張男在一起，結果遭恐嚇訊息轟炸2個月。

接著，郭夫發現妻子的行為怪異，進一步追問才知道是被小王騷擾，心生不滿，乾脆自製海報並在路上到處張貼反擊，海報的內容則是，「號外，養雞場孬種XXX，每天東躲西藏、縮頭縮尾，只想當縮頭烏龜，只想吃軟飯，就是不想當男人，什麼都要，就是不要臉，下面不管用，裝什麼珠都一樣啊，去死吧」。

結果3人為了這段婚外情鬧上法院，雖然張男聲稱不知道郭女已經結婚，也沒有傳訊息恐嚇，但還是被新北地院法官依相姦罪判處2個月有期徒刑；而郭夫堅稱自己是要保護妻子才會張貼海報，最後則被依加重誹謗罪判處拘役30日確定。