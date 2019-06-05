騙5里長參選人「兒子車禍昏迷指數剩3」　她爽花3000救命錢下場慘

▲謝女謊稱兒子車禍命危，急需用錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

年約40歲的謝姓女子因為缺錢花用，乾脆趁著選舉時向5名基隆市的里長參選人哭訴，謊稱10多歲的兒子在新北市林口區發生車禍命危，急需救命錢，沒想到竟然真的騙到其中2人，一共獲得3000元。基隆地院法官日前依詐欺及偽造私文書罪，判處謝女拘役90日，得易科罰金。

謝女去年10月趁著選舉投票日將近，分成4天分別前往5名里長參選人的服務處，哭訴自己的兒子在林口發生嚴重車禍，昏迷指數只剩下3，醫院已經通知救不活了，一想到孩子才10多歲就要受這樣的苦，心裡實在是又急又難過。

▲謝女只得手3000元，卻留下一輩子的案底。（示意圖／ETtoday資料照）

其中2名參選人很同情謝女的遭遇，於是同意借錢，只是當時正值選舉期間，為了避免被認為是賄選，還有請她寫下借據證明，事後打電話想關心一下狀況，沒想到都沒有人接聽，按照借據上的地址前往探視，這才發現全是一場騙局，立即報警清查。

檢警調查後發現，被詐的2名參選人一共損失3000元，另外3人當初聽完謝女描述覺得很奇怪，沒有答應借錢才躲過一劫。由於謝女到案後坦承犯行，也與檢方達成認罪協商，最後被法官依詐欺及偽造私文書罪判處拘役90日，得易科罰金，為了一時有錢花用的爽快，反而揹上一輩子的汙點。