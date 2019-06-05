館長預告開戰酸民：是真帳號就告！　「台灣法律跟狗屎一樣爛」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

突發中心／綜合報導

館長陳之漢4日被新北地檢署依公然侮辱罪起訴，他在同日晚間9時的直播中談到與前新北市議員李婉鈺的紛爭，直言如果最後真的被認定有罪，將會對在網路上罵他的酸民們提告，「台灣法律就跟狗屎一樣爛」。

▲館長在直播中批評台灣的法律是保障比較會說謊的那一方。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）

館長聲稱檢察官百般刁難，不僅將自己找去調查，還把所有員工都調去，甚至傳喚兩次，而這次被起訴他也乾脆認了，「人在江湖漂，哪個不挨刀」，最後應該就是賠錢，不過，當時有很多粉絲在法院外面力挺，讓他覺得很有榮譽感。

「法律這種東西就是比誰比較會說謊嘛。」館長批評台灣的法律就像狗屎一樣爛，並不是判誰對誰錯，也不是比哪一邊才是真實，而是看誰比較會說謊，「台灣的法律並不是保障一個好人，它（法律）只是在保障更會說謊的那個人。」

▲館長與李婉鈺因為直播糾紛，最後被檢方依公然侮辱罪起訴。（合成圖／ETtoday資料照、館長直播）

假如最後真的被認定有罪，館長也直接開嗆，自己常被網路酸民罵成狗，或者是綠蛆、變色龍等，未來要是全面提告，人數恐怕是「成千上萬」，同時也希望以後提告時能由同一位檢察官偵辦，「不要跟我講屁話，所謂的屁話就是說，因為你是知名人物啊，所以人家罵你，你得接受，那李婉鈺不是知名人物嗎？現在沒事上新聞，我看是真帳號我就告喔。」

「如果今天社會站在我這裡，我就算被罰也覺得無所謂，因為大快人心嘛！」館長還提到，自己之後可能會被「歧視同性戀」的台南市議員提告，但他願意承擔，因為自己是為了同志出聲，「所謂的斯文敗類，就是指領台灣人的納稅錢，卻在歧視台灣人民的官員。」