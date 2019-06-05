鄭鴻展PO「阿宅房間」微縮模型實品　網驚：超大箱會引發家庭失和！



▲鄭鴻展PO「阿宅的房間場景組」微縮模型實品，網驚：超大箱會引發家庭失和！（圖／鄭鴻展提供，臉書Hank Cheng Model & Diorama）

記者林育綾／台北報導

台灣「微縮模型神人」鄭鴻展曾奪下日本殿堂級微縮模型賽總冠軍，他在2017年發表創作《男人的玩具房》（宅男的房間）造成轟動，由於太多人想親自拍攝和欣賞作品，乾脆將其商品化，促成全球第一套「阿宅的房間場景組」即將誕生，讓玩家可以自行組裝、佈置。不過他透露許多「阿宅」可能都是瞞著女友或老婆偷偷預購，誤以為微縮模型很小、不怕被發現，直到近日他在臉書PO出實品照「超大一箱」，讓網友也驚呼笑說「會引發夫妻失和啊！」「要趕快改收件地址！」



▲台灣「微縮模型神人」鄭鴻展擅於利用日常可見的廢棄材料，創作出縮小10倍以上的微觀世界。（圖／誠品提供）

鄭鴻展擅於利用日常可見的廢棄材料，創作出縮小10倍以上的微觀世界。他的作品讓人體會到什麼叫作「魔鬼藏在細節裡」，接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，自己本身就常常會注意到生活中「大家沒注意的東西」，因此創作微縮模型時，「小到連一粒沙子都會在意怎麼表現。」

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▲鄭鴻展2017年發表的《男人的玩具房》（宅男的房間），耗時9個月創作。（圖／鄭鴻展提供）

▲▼《宅男的房間》許多栩栩如生的魔鬼細節造成轟動，也成為他的成名作。（圖／鄭鴻展Hank Cheng臉書相簿）

《宅男的房間》是他在2016年5月～2017年2月共耗時9個月完成的微縮模型作品，也是他的成名作，由於太受歡迎，他從去年12月開始著手規劃「阿宅的房間場景組」，也就是讓喜愛的玩家可以透過他的說明書和所附工具，自行組裝、上漆、佈置成喜歡的房間樣貌。這組模型是1比6大小，而國際人偶尺寸（例如芭比娃娃）多半為12吋，所以玩家在組裝完成後，可以加入自己喜愛的人偶擺設，像是讓芭比娃娃看漫畫、吃泡麵都可以。



▲▼「阿宅的房間場景組」讓玩家可以透過說明書和所附工具，自行組裝、上漆、佈置成喜歡的房間樣貌。（圖／鄭鴻展提供）



商品在4月下旬先開放預購，許多細節也還在陸續調整，很多人沒有預先想像實品大小，以為「微縮模型」會小小的；直到日前他在粉專PO出商品實際的紙箱的大小（44公分寬），更請女友抱著它來當比例尺，讓網友吃驚「好大一箱！」紛紛留言說「天啊！這麼大我要怎麼偷渡啊！」「這組根本超高調！很浮誇！帶回家沒得掩護！無法躲藏！」「存心讓人夫妻、家庭失和！」而他也幽默回應「親人之間透過模型一起製作後，會更增加彼此的感情的～」



▲鄭鴻展曾經親自設計監修「垃圾場景組」微縮模型，賣出3千多套。（圖／鄭鴻展Hank Cheng提供）

事實上這不是鄭鴻展首次將作品商品化，他曾在2018年的愚人節發表「垃圾場景」微縮模型玩笑，沒想到引發廣大迴響，他應觀眾要求耗費半年時間，親自設計監修「垃圾場景組」，裡頭約有200個組件，包括紙類回收常見的報紙、舊雜誌、紙箱、瓶瓶罐罐等，全都縮小成為1/12的微縮模型，這組商品更賣出了3千多套。



▲「阿宅的房間場景組」很多玩家瞞著老婆、女友偷偷買。（圖／鄭鴻展Hank Cheng提供）

「阿宅的房間場景組」預購價新台幣5,500元，目前售出約450套，預計600套售完就不再版。裡頭會附有中英文說明書、工具組等，讓玩家可以自行組裝、上漆，保證初學者也能輕易完成，但「除了蟻人和小汽車以外，其餘玩具皆讓玩家使用自己的扭蛋、玩具來擺設。藉由這套商品可以讓玩家和自己的玩具做互動，也是我開發這套商品最大的原因。」

不過盒子超大箱，讓許多瞞著女友或老婆偷買的玩家說「真的怕會家庭革命⋯」笑說「引渡不成變超渡！」還有人提供解套方案「可以推說是公司送的端午節禮品喔」，鄭鴻展也回應「可以藉此練膽量」、「完成後家人會驚喜呀！」

他也透露，其實不只有男性族群購買，也有不少女性玩家，還有很多來自各國的海外玩家，PO出實體照也是希望讓大家知道，微縮模型並不是小到不會被發現，笑說「要改地址的、改成自取的，記得趕快備註說明！」

關於鄭鴻展：粉專「 Hank Cheng Model & Diorama 」、 IG @cheng.hank

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