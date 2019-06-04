　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

設計哥吉拉動作、東奧開閉幕式總監　「陰陽師」野村萬齋三代登台粉絲暴動！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 2020東奧開閉幕式總監　野村萬齋三代登台衛武營粉絲暴動！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲野村萬齋三代首度登台在衛武營演出消息，讓粉絲暴動！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

日本國寶級狂言師野村萬齋曾演出《陰陽師》圈粉一票粉絲而爆紅，又曾在電影《正宗哥吉拉》演繹哥吉拉動作，此次也擔任2020東奧閉幕式總監，是兼顧傳統藝術與大眾娛樂的狠角色級藝術家，今年則受「衛武營國家藝術文化中心」邀請，9月將首度三代來台演出狂言劇場，造成台灣粉絲暴動，不但相關討論串「蓋高樓」，門票更在開賣瞬間一掃而空，讓許多沒搶到票的網友扼腕求加場。

▲▼野村萬齋在2001年主演《陰陽師》時就狂吸一票粉絲而爆紅。（圖／《陰陽師》劇照）
▲野村萬齋在2001年主演《陰陽師》時就狂吸一票粉絲而爆紅。（圖／《陰陽師》劇照）

野村萬齋出生於1966年，師承名列人間國寶的祖父野村萬藏（六世）及父親野村萬作（二世），3歲就登台表演，是代代相承的狂言傳統藝術家，生活十分嚴謹，一家人對表演藝術都非常講究。而「狂言」是一種內容簡單而即興的喜劇，更是日本流傳百年的傳統藝術。

請繼續往下閱讀...

不過野村萬齋的作品，並不限於日本傳統戲曲的狂言及能劇，他還曾在多部希臘悲劇及莎劇擔任重要角色，也曾參與電影演出，例如2001年主演《陰陽師》時就狂吸一票粉絲而爆紅，被狂讚「無人能超越！」但爆紅後的他，只是默默回到原本的學術與傳統藝術領域繼續工作；後來因為指導日本「滑冰王子」羽生結弦在2015年NHK杯滑冰場上選用《陰陽師》配樂〈SEIMEI〉參賽，野村萬齋又因此再度爆紅。

▲▼ 2016年日本電影《正宗哥吉拉》採用動態捕捉技術，更請來野村萬齋擔任「動態捕捉演員」 。（圖／翻攝自臉書粉專「怪獸映画見聞錄」）
▲「超狂跨界藝術家」野村萬齋曾在日本電影《正宗哥吉拉》裡，擔任哥吉拉的「動態捕捉演員」 。（圖／翻攝自臉書粉專「怪獸映画見聞錄」）

2016年日本電影《正宗哥吉拉》採用動態捕捉技術，更請來野村萬齋擔任「動態捕捉演員」，而當時哥吉拉最著名的「新姿勢」便是掌心朝上，這是野村獨到的心思與動作設計，他表示如果將手朝下，只是單純將恐龍的形象套用在哥吉拉的身上；而手掌朝上能讓哥吉拉的姿態「如神像般威嚴」，例如佛像多半是手掌朝上，野村將種種意象融入在歷史悠久的「怪獸之祖」哥吉拉，是他別出心裁的詮釋，更成功將這樣的新印象打入每位觀眾的心中！

▲▼ 2020東奧開閉幕式總監　野村萬齋三代登台衛武營粉絲暴動！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）
▲今年9月野村萬齋將和父親野村萬作、兒子野村裕基，一家三代首度來台。（圖／衛武營提供）

此次野村萬齋將和父親野村萬作、兒子野村裕基，一家三代首度來台，9月27日、28日在衛武營演出，帶來三段日本傳統經典藝術狂言作品，描述弟弟進山後遭遇奇異現象，哥哥請了山伏來驅鬼的故事。表演將由野村裕基主演的《梟山伏》開場，接續野村萬作演出的《川上》，最後以野村萬齋主演的《棒縛》結尾，讓台灣觀眾體會狂言之美。

▲▼ 2020東奧開閉幕式總監　野村萬齋三代登台衛武營粉絲暴動！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲▼ 野村一家將帶來三段日本傳統經典藝術狂言作品。（圖／衛武營提供）

▲▼ 2020東奧開閉幕式總監　野村萬齋三代登台衛武營粉絲暴動！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

5月下旬衛武營發布下半年節目啟售預告時，野村萬齋一家人來台演出的消息，很快就引發台灣粉絲一陣騷動！有不少台北網友「咬手帕」表示「羨慕嫉妒」南台灣居民，還有不少人為此加入會員搶早鳥票，更有沒買到票的粉絲扼腕求加場。而衛武營也透露，這場演出早在會員預售時就搶購一空，他們知道野村相當紅，但也很意外票券銷售如此迅速，至於未來還會不會邀請來台很難說，畢竟檔期相當難敲。

▲▼ 野村萬齋一家三代來台衛武營演出消息讓粉絲暴動。（圖／翻攝自臉書粉專「哈日劇」）
▲野村萬齋台衛武營演出消息讓粉絲暴動。（圖／翻攝自臉書粉專哈日劇

野村萬齋身兼狂言師、藝術家、演員、導演等多重角色，也受邀擔任2020年東京奧運、帕奧會開閉幕式的藝術、行政、創意統籌總監，他表示為了不愧對「復興奧運」之名，將會盡全力打造簡約又充滿「和」精神的奧運、帕奧會。還透露4個典禮將朝著一個共同理念策劃，再分別於演出中做出各自的獨特性，不但會是和平的祭典，也不會逃避過去悲傷的記憶，其餘則賣關子保密表示「請期待當天驚喜」。
 
▼野村萬齋演出《陰陽師》舞蹈片段（取自YouTube，若遭移除請見諒）：

ET快訊
台東沿海17：46一震！芮氏規模5.6　最大震度5級
穿粉色「內衣褲」去沙灘　她一轉身網看傻…小腹還貼衛生棉
瓊瑤老公平鑫濤過世！　享耆壽91歲

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

媽媽在棺材前接受兒子「女妝」！《新娘妝》取材台灣小說、首度從歐洲返台

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

快訊／台東沿海17：46一震！芮氏規模5.6　「最大震度5級」全台有感

她煮飯「用尖嘴鉗開蒜頭」！老爸超問號...釣出一票強迫症同好：可愛的怪癖

皇冠創辦人平鑫濤享耆壽92歲　畢生以作家為榮、曾言「我的死亡是件喜事」

吸Uber司機轉開多元化計程車　大都會車隊祭「7萬2千元補貼」

幼時聽「同學父母分房睡」好新奇！網嘆已是常態　他笑曝「這天才同房」

結婚登記遇陣痛！產房證婚神救援　5天後...人妻升格當媽媽

追逐飛魚的老虎「鬼頭刀」外銷量驚人　1年為台灣賺18億

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

快訊／台東沿海17：46一震！芮氏規模5.6　「最大震度5級」全台有感

她煮飯「用尖嘴鉗開蒜頭」！老爸超問號...釣出一票強迫症同好：可愛的怪癖

皇冠創辦人平鑫濤享耆壽92歲　畢生以作家為榮、曾言「我的死亡是件喜事」

吸Uber司機轉開多元化計程車　大都會車隊祭「7萬2千元補貼」

幼時聽「同學父母分房睡」好新奇！網嘆已是常態　他笑曝「這天才同房」

結婚登記遇陣痛！產房證婚神救援　5天後...人妻升格當媽媽

追逐飛魚的老虎「鬼頭刀」外銷量驚人　1年為台灣賺18億

勇闖石炭紀！　屏科大兩學生開發蕨類新商機

汽修員長期「焊接」照強光　慘罹白內障「視力僅剩0.3」

台東5.6淺層震「幾乎全台有感」　氣象局曝原因：一周內不排除有餘震

趁爸爸睡覺...調皮鸚鵡偷挖聚寶盆！被抓包大叫一聲「啊」逃跑

同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了

韓國瑜否認要恢復18% 　李來希力挺：他爭的是公道不是福利

媽媽抱別隻貓！吃醋喵氣到飆罵「靠X」　飛機耳討拍：換我了

買20元玉蘭花…情侶霸氣掏千鈔免找！古意阿公燦笑「硬給3束花」暖哭惹

東大門夜市大火求真相　消防局調查：排除人為縱火因素

誰才是「待轉區之王」！YAMAHA＆HONDA最強白牌爭奪戰

《奇迹暖暖》全新世界巡遊降臨奇迹大陸　快來蒐集端午套裝「雲中舞」

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

端午節收假日變天　「全台連5天..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

媽請假參加女兒畢典挨批：很閒　..

一招破解LINE有無「被封鎖」..

快來參加！2019高校畢業歌票..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

癌嬤坐窗邊笑「謝謝妳的照顧」　..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

板橋人大排隊！她驚曝「手工神秘..

主管：桶裝水只准正職喝　差別待..

臨時工幫亡夫挑「深色棺材」！老..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

柴犬失蹤未1天　找到剩皮毛內臟

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

6月射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面