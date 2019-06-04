設計哥吉拉動作、東奧開閉幕式總監　「陰陽師」野村萬齋三代登台粉絲暴動！



▲野村萬齋三代首度登台在衛武營演出消息，讓粉絲暴動！（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

日本國寶級狂言師野村萬齋曾演出《陰陽師》圈粉一票粉絲而爆紅，又曾在電影《正宗哥吉拉》演繹哥吉拉動作，此次也擔任2020東奧閉幕式總監，是兼顧傳統藝術與大眾娛樂的狠角色級藝術家，今年則受「衛武營國家藝術文化中心」邀請，9月將首度三代來台演出狂言劇場，造成台灣粉絲暴動，不但相關討論串「蓋高樓」，門票更在開賣瞬間一掃而空，讓許多沒搶到票的網友扼腕求加場。



▲野村萬齋在2001年主演《陰陽師》時就狂吸一票粉絲而爆紅。（圖／《陰陽師》劇照）

野村萬齋出生於1966年，師承名列人間國寶的祖父野村萬藏（六世）及父親野村萬作（二世），3歲就登台表演，是代代相承的狂言傳統藝術家，生活十分嚴謹，一家人對表演藝術都非常講究。而「狂言」是一種內容簡單而即興的喜劇，更是日本流傳百年的傳統藝術。

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不過野村萬齋的作品，並不限於日本傳統戲曲的狂言及能劇，他還曾在多部希臘悲劇及莎劇擔任重要角色，也曾參與電影演出，例如2001年主演《陰陽師》時就狂吸一票粉絲而爆紅，被狂讚「無人能超越！」但爆紅後的他，只是默默回到原本的學術與傳統藝術領域繼續工作；後來因為指導日本「滑冰王子」羽生結弦在2015年NHK杯滑冰場上選用《陰陽師》配樂〈SEIMEI〉參賽，野村萬齋又因此再度爆紅。



▲「超狂跨界藝術家」野村萬齋曾在日本電影《正宗哥吉拉》裡，擔任哥吉拉的「動態捕捉演員」 。（圖／翻攝自臉書粉專「怪獸映画見聞錄」）

2016年日本電影《正宗哥吉拉》採用動態捕捉技術，更請來野村萬齋擔任「動態捕捉演員」，而當時哥吉拉最著名的「新姿勢」便是掌心朝上，這是野村獨到的心思與動作設計，他表示如果將手朝下，只是單純將恐龍的形象套用在哥吉拉的身上；而手掌朝上能讓哥吉拉的姿態「如神像般威嚴」，例如佛像多半是手掌朝上，野村將種種意象融入在歷史悠久的「怪獸之祖」哥吉拉，是他別出心裁的詮釋，更成功將這樣的新印象打入每位觀眾的心中！



▲今年9月野村萬齋將和父親野村萬作、兒子野村裕基，一家三代首度來台。（圖／衛武營提供）

此次野村萬齋將和父親野村萬作、兒子野村裕基，一家三代首度來台，9月27日、28日在衛武營演出，帶來三段日本傳統經典藝術狂言作品，描述弟弟進山後遭遇奇異現象，哥哥請了山伏來驅鬼的故事。表演將由野村裕基主演的《梟山伏》開場，接續野村萬作演出的《川上》，最後以野村萬齋主演的《棒縛》結尾，讓台灣觀眾體會狂言之美。

▲▼ 野村一家將帶來三段日本傳統經典藝術狂言作品。（圖／衛武營提供）

5月下旬衛武營發布下半年節目啟售預告時，野村萬齋一家人來台演出的消息，很快就引發台灣粉絲一陣騷動！有不少台北網友「咬手帕」表示「羨慕嫉妒」南台灣居民，還有不少人為此加入會員搶早鳥票，更有沒買到票的粉絲扼腕求加場。而衛武營也透露，這場演出早在會員預售時就搶購一空，他們知道野村相當紅，但也很意外票券銷售如此迅速，至於未來還會不會邀請來台很難說，畢竟檔期相當難敲。



▲野村萬齋台衛武營演出消息讓粉絲暴動。（圖／翻攝自臉書粉專哈日劇）

野村萬齋身兼狂言師、藝術家、演員、導演等多重角色，也受邀擔任2020年東京奧運、帕奧會開閉幕式的藝術、行政、創意統籌總監，他表示為了不愧對「復興奧運」之名，將會盡全力打造簡約又充滿「和」精神的奧運、帕奧會。還透露4個典禮將朝著一個共同理念策劃，再分別於演出中做出各自的獨特性，不但會是和平的祭典，也不會逃避過去悲傷的記憶，其餘則賣關子保密表示「請期待當天驚喜」。



▼野村萬齋演出《陰陽師》舞蹈片段（取自YouTube，若遭移除請見諒）：

