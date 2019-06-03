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縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展復刻傳統柑仔店

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▲▼縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展創作。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展（圖／誠品提供）
▲台灣神人鄭鴻展創作，比真實世界縮小10倍的「微縮模型」世界。（圖／誠品生活提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

台灣「微縮模型神人」鄭鴻展曾奪下日本殿堂級微縮模型賽總冠軍，他利用日常可見的廢棄材料，創作出縮小10倍以上的微觀世界，例如復刻台灣早期傳統柑仔店的《出礦坑的美和商店》，近來他受邀舉辦「美好的微縮世界」特展，即日起自7月2日前於誠品生活信義店、松菸店陸續展出。

▲▼縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展創作。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展（圖／誠品提供）
▲台灣「微縮模型神人」鄭鴻展，曾奪下日本殿堂級微縮模型賽總冠軍。

鄭鴻展的「美好的微縮世界」特展，將展出他一系列經典微縮模型作品，包括成名之作《漫畫少年的日常》，細緻重現1980年代堆滿漫畫、玩具模型的國中生房間；另外還有《出礦坑的美和商店》，復刻台灣早期傳統柑仔店經典場景。在展出期間的6月15日及22日，鄭鴻展也將現身講座，傳授微縮模型技法。

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▲▼縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展創作。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展（圖／誠品提供）
▲他利用日常可見的廢棄材料，創作出縮小10倍以上的微觀世界。

▲▼縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展創作。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展（圖／誠品提供）
▲成名作《漫畫少年的日常》細緻重現1980年代堆滿漫畫、玩具模型的國中生房間。

▲▼縮小10倍的「微縮模型世界」特展！台灣神人鄭鴻展創作。鄭鴻展「美好的微縮世界」特展（圖／誠品提供）
▲《出礦坑的美和商店》復刻台灣早期傳統柑仔店經典場景。

除此之外，誠品生活敦南店也邀請藝術創作者唐唐發，手繪擬真傳統市場攤位，打造「百貨裡的菜奇仔」。民眾也可以親手挑戰DIY微縮模型，6月在新板店「巧手本舖」推出系列課程，以「袖珍料理DIY」為主題，讓民眾製作超迷你端午肉粽、手工水餃。而6/5-6/10誠品生活各店也有年中慶優惠活動。

▲▼ 藝術創作者唐唐發，手繪擬真傳統市場攤位，打造「百貨裡的菜奇仔」。（圖／誠品生活提供）
▲藝術家唐唐發也受邀手繪擬真傳統市場攤位，打造「百貨裡的菜奇仔」。

▲▼ 民眾也可以親手挑戰DIY微縮模型，6月在新板店「巧手本舖」推出系列課程，以「袖珍料理DIY」為主題，讓民眾製作超迷你端午肉粽、手工水餃。6月「袖珍料理DIY」｜課程費用600元。（圖／記者林育綾攝）
▲民眾也可以親手挑戰DIY微縮模型，6月新板店「袖珍料理DIY」課程費用600元。（圖／誠品生活提供）

「美好的微縮世界」特展資訊

誠品生活信義店

5/29-6/25 1F五米大道「時光的微記憶」微縮模型作品展出

6/22 19:30 3F Forum「微縮世界的秘境探訪」手作講座

誠品生活松菸店

6/5-7/2 3F東側梯廳「鐵道之旅」微縮模型作品展出

6/15 13:00 3F Forum「微縮世界的秘境探訪」手作講座

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關鍵字：微縮模型,鄭鴻展,誠品,誠品生活

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