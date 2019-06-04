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請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」

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請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）
▲「台北霞海城隍廟」今年舉辦水巡遶境時，特別邀請渡海來台130年的大稻埕茶郊媽祖同行。（圖／吳孟寰提供）

記者林育綾／台北報導

為了慶祝城隍爺生日，以及霞海城隍爺2020年渡海來台200年，「台北霞海城隍廟」今年舉辦水巡和祝壽遶境時，特別邀請渡海來台130年的大稻埕茶郊媽祖同行，一起搭乘龍舟為淡水河除穢驅邪、清除「歹咪呀」，1日當天在請神儀式前的13:40突然下起傾盆大雨，沒想到在14:00請神瞬間雨停、撥雲見日，直到整趟水巡和上岸遶境都是晴天，由於兩位都是保佑風調雨順的神明，讓參與儀式的人員和民眾都忍不住驚呼像是神跡！

▲▼ 請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／中華文化總會提供）
▲當天原本傾盆大雨，卻在請神儀式瞬間雨停、撥雲見日！（圖／中華文化總會提供）

請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）
▲茶郊媽祖（左）與霞海城隍爺（右）一起搭乘龍舟水巡。（圖／吳孟寰提供）

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台北霞海城隍廟每年在城隍爺生日前後（農曆5月14日）皆會舉行慶典，今年6月與中華文化總會、台灣企銀等單位在大稻埕舉辦「2019台北霞海城隍文化節」，為期一整個月都有大小活動，而1日當天城隍爺搭乘龍舟的水巡與遶境，不僅是首波慶祝，背後更有許多重要的意義。

請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）
▲水巡不只是驅邪、護佑台北居民平安，也期望淡水河有一天能再度舉行龍舟賽。（圖／吳孟寰提供）

台北霞海城隍廟文宣組長吳孟寰接受《ETtoday新聞雲》訪問時分享，「淡水河」是台北的母親河，以往端午節也長年在此賽龍舟，是許多台北人的回憶，後來因為河況不佳、有垃圾和淤泥堆積等現象，移到大佳河濱公園舉行，淡水河再也沒有划龍舟比賽。然而透過城隍爺搭乘龍舟水巡淡水河，除了驅邪、清除「歹咪呀」之外，也是期望有一天這裡能再舉行龍舟賽、恢復這個景象，更是期望有更多人一起關心我們的母親河，「每個城市都有一條重要的河，需要每個人一起關心和守護。」這不只是一場宗教信仰活動，還結合了大家的記憶、文化、傳統運動賽事。

請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）
▲這不只是一場宗教信仰活動，還結合了大家的記憶、文化、傳統運動賽事。（圖／吳孟寰提供）

請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）
▲霞海城隍爺搭乘龍舟水巡。（圖／吳孟寰提供）

▲▼ 請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／中華文化總會提供）
▲首度邀請渡海來台130年的稻埕茶產業守護神——茶郊媽祖同行。（圖／中華文化總會提供）

今年水巡特別的是，首度邀請渡海來台130年的稻埕茶產業守護神——茶郊媽祖一起同行，吳孟寰說祂不僅同樣護佑大稻埕，更是水上的女神，有祂同行水巡更能加持、保佑淡水河周邊居民平安。水巡約1小時上岸後，茶郊媽祖也持續與城隍爺在大稻埕巷弄間遶境，許多店鋪紛紛擺出香案桌祈福，他看到今年擺設的店鋪比以往更多了，還會拿出店內商品，讓神明「認識」自家產品，期望獲得庇祐。

請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）
▲▼城隍爺與茶郊媽祖在大稻埕遶境。（圖／吳孟寰提供）
請神瞬間驟雨停了！城隍爺與茶郊媽祖搭龍舟水巡　清除淡水河「歹咪呀」（圖／吳孟寰提供）

▲▼ 台北霞海城隍廟舉辦水巡遶境當天，許多店鋪紛紛擺出香案桌祈福（圖／吳孟寰提供）
▲許多店鋪紛紛擺出香案桌祈福。（圖／吳孟寰提供）

事實上在龍舟文化的推廣上，台北霞海城隍廟向來不遺餘力，不但曾捐贈龍舟，5年來也支持著「台北霞海城隍廟龍舟隊」，也就是此次執行水巡的龍舟隊員。他們不久前才受邀參加南京、廈門的大型龍舟競賽，在「強敵環伺」的高度壓力競爭下，甚至有1天歷經8場賽事的飆汗磨練，最後進入決賽、勇奪季軍，而接下來又要參加「台北國際龍舟邀請賽」。在水巡之前的5月29日一早，載譽歸國的隊員們特別帶著獎盃到台北城隍廟前獻上，並向城隍爺稟告：會持續地努力，讓龍舟運動在這片土地上發光、發熱！

▲▼ 在龍舟文化的推廣上，台北霞海城隍廟向來不遺餘力，不但曾捐贈龍舟，5年來也支持著「台北霞海城隍廟龍舟隊」。（圖／台北霞海城隍廟＿吳孟寰提供）
▲「台北霞海城隍廟龍舟隊」赴海外比賽，回台時也向城隍爺稟告：會持續地努力，讓龍舟運動在這片土地上發光、發熱！（圖／吳孟寰提供）

看更多「2019台北霞海城隍文化節」活動

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關鍵字：城隍爺,台北霞海城隍廟,茶郊媽祖,水巡,淡水河,龍舟賽,台北霞海城隍廟龍舟隊,划龍舟,龍舟,端午節

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