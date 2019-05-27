

▲10年後駁二可能沉入海底！員工與藝術家人體排字「1.5℃駁二」呼籲正視氣候議題。（圖／高雄市政府文化局提供）

記者林育綾／綜合報導

依照全球氣候暖化速度，最快在2030年衝破1.5℃升溫暖化目標，而高雄「駁二藝術特區」是全台離海最近的藝文特區，根據美國氣候中心製作的「暖化模擬地圖」(Surging Seas)網站顯示，如果地球均溫持續上升，駁二可能首當其衝、沉入海底。「524全球氣候行動」當天，54位駁二的工作人員、藝術家、文創業者們也集結起來，以人體排字「1.5℃駁二」來響應行動，並空拍影片及照片來呼籲大眾正視氣候議題。

聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）在去年公布的特別調查報告中顯示，人類工業革命後的活動，已經讓地球平均溫度升溫攝氏1度；而依照目前的暖化速度與各國氣候減緩政策計畫，最快會在2030年衝破巴黎協定最嚴格的1.5℃暖化升溫目標。屆時極端氣候將威脅人類生存，造成海平面上升。

駁二緊鄰高雄港，是臨海最近的藝術特區，由於是填海造陸而成的鹽埕區，地形關係更加容易受到海平面上升影響。他們也透過美國氣候中心(Climate Central) 製作的「暖化模擬地圖」(Surging Seas)網站發現，若氣候變遷與海平面上升，這裡將首當其衝。

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為了避免駁二在10年後成為「海底藝術特區」，工作同仁與園區內藝術家、文創業者串聯，參與在台灣的「1.5℃藝術氣候行動」，以54人在港邊排成「1.5℃駁二」的大字，響應對於台灣氣候危機議題的關注，守護台灣離海最近的藝術特區。排字行動的地點，就選在駁二大勇路底「巨人的積木」紅色大貨櫃旁，這裡不僅是重要地標也緊鄰港區，當地球均溫上升1.5℃、海平面上升，此處將可能最先遭受沉入海面的威脅。

藝術行動為了呼應全球暖化的環保理念，不採用任何額外製作的道具，而是請工作同仁穿著駁二黑色T恤制服，園區內文創業者與藝術家則穿著白色T恤，以肢體動作排列呈現「1.5℃駁二」的大字，當天頂著高雄的艷陽、流著汗水，簡單直接的傳達意念，呼籲大眾正視氣候議題。