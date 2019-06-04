陸客遊日月潭不肯消費？全都因為「它」　南投縣府允諾協助

▲仍有不少自由行陸客到日月潭遊湖，卻無法進行消費。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

「沒有去過日月潭，不算到過台灣」。日月潭一直是大陸觀光客遊台灣必訪的景點，但近期的陸客來到日月潭僅是逛街、卻不消費，許多商家、船家非常納悶，以往陸客消費力是有目共睹，怎麼最近他們卻完全不買東西了？有船家忍不住詢問陸客，才知道原來問題出在行動支付上，「想買也買不了」。

大陸近年消費習慣改變，無論1、2線城市通通使用「行動支付」方式付款，不會把現金帶身邊使用。日月潭船家指出，兩岸關係急凍，雖然對岸團客不來，但多少還是會有自由行生意；豈料近期雖有陸客往返各碼頭站點，但通通都是停留不久就離開，下船之後抵達伊達邵商圈甚至待不到10分鐘就快閃離開，後來才知道不是不肯買東西，而是無法消費，只能拍照留念後就返回船上。

▲大陸近年消費習慣改變，以行動支付代替現金交易。

有船家船員在臉書上說，「最近接了好幾團自由行大陸遊客，包船航程停留點～伊達邵村莊，結果客人都10分鐘就回到船上，我就納悶了，這些客人水準都很高，消費能力也很高、很強，怎會幾分鐘內就通通回到船上？原來是大陸的行動支付消費習慣。」

議員謝明謀表示，大陸近年養成「行動支付」的消費習慣，在國內或出國消費都不用現金，所有交易通通靠手機一刷就能完成，但南投縣各風景區多數未完成設置相關設備，再多陸客來台，恐怕也賺不到人民幣。

民代要求縣府相關單位串聯金融機關，並輔導縣內商家建置行動支付等對接金流設備；南投縣長林明溱說，近期多次赴陸交流，也有發現到對岸民眾幾乎不用現金的情形，會盡快促成且強化建置相關設備，依店家意願協助裝設，期待恢復昔日榮景。