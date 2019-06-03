下雨滑倒「竹子插腋下」　南投翁上山採筍離奇死亡！

▲救難人員使用擔架將林翁遺體抬下山。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣竹山鎮一名89歲的林姓老翁，2日一早向家人表示要外出前往住家附近採竹筍，豈料直到中午仍未返家，家人擔心老翁安危，立即報警處理。消防局竹山分隊獲報後緊急趕赴現場，到場卻發現林翁全身是血倒臥在地、後腦勺有擦挫傷，遺體也已經僵硬，明顯失去生命跡象。檢警會同法醫相驗，初步研判林翁可能是因為下雨過後、坡度陡峭濕滑摔倒，不巧被竹子從右腋下刺進體內，導致失血過多身亡。

警方調查，林翁2日上午，向家人說要外出前往中坑路橫巷3號附近採竹筍，卻直到中午都沒有回家，由於擔心林翁的安危，家屬急忙報警處理。

消防局竹山分隊2日下午近1時許接獲通報後，立即派出4名救難人員上山搜救，攜帶搶救器材並請名間分隊支援救護車前往搶救，因案發地點對外通聯道路狹小、彎曲，救護車輛無法進入，救援人員便在家屬引領下改以徒步方式前往，約半小時後抵達現場時，發現林姓老翁已橫躺在地上，且血流滿地、身體僵硬，已無生命徵象。

警方表示，3日警方會同檢察官、法醫進行相驗，發現雖然老翁後腦勺有擦挫傷，應是倒地時擦撞到，但真正的致命傷是右腋下不慎遭地面上的竹子刺入體內所造成。警方呼籲，現在正值梅雨季節，氣候多變且山區處處長滿青苔，地面相當濕滑，民眾務農時千萬小心，防止意外發生。