南投埔里男子無視湍急溪流強渡　下一秒被滅頂送醫不治

▲救援人員冒險涉溪將黃男拉上岸。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣埔里鎮發生一起溺斃案，南投縣消防局接獲民眾通報，黃姓男子手持水桶要橫渡眉溪與南港溪會流處，不慎受困被湍急水流沖走，消防局趕赴現場，好不容易把男子拉上岸邊，但已無呼吸心跳，緊急將他送往埔里基督教醫院急救，仍回天乏術。

▲黃男在下游約300公尺岸邊被發現，救上岸時失去呼吸心跳，警消立即施以CPR急救。

警方調查，2日上午11時許接獲民眾通報，指在埔里鎮南村里台14線中潭公路旁的觀音橋下，有1名中年男子遭溪水沖走，由於最近連日降雨造成河川水位上漲，又處眉溪、南港溪會流處，水勢相當湍急，男子被水沖走後隨即失去蹤影。

南投縣政府消防局第二大隊埔里分隊表示，上午11時8分受理報案，目擊民眾指出，1名中年男子當時要渡河，但因為水流太急被困住，下一秒就被沖走，然後在水中沒有任何反應，嚇得趕忙報案求救。

消防局獲報後馬上派員到現場救援，沿著湍急溪流向下尋找，不久即在距離落水處下游約300公尺處發現黃男，3名消防冒險涉水打撈、搶救，最後終於將黃男救上岸，不過救起時已經沒有呼吸心跳，送往醫院急救後仍宣告不治。

南投埔里分局愛蘭派出所表示，已聯繫黃男家屬到醫院，目前還不清楚他為什麼要冒險過溪，事故發生原因尚在調查釐清中。