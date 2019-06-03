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抵制日本農產品降關稅　南投縣長林明溱號召農民、各縣市長包圍立院

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記者白珈陽／南投報導

立法院日2日審查海關進口稅則修正案，將降低日本產農產品進口關稅，並將山藥列為降稅項目，引發產地農民強烈反彈。南投縣長林明溱、立委馬文君及許淑華3日開了第一槍，表示南投縣山藥產量占了全國6成，不能讓日本農產品進口減稅過關影響農民生計，林明溱並揚言，「如果立法院會強行通過這項修正案，將號召藍營15位縣市長，率農民包圍立法院」。

▲南投縣長林明溱、立委馬文君及許淑華召開反對立院降低日本農產品關稅記者會。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投縣長林明溱、立委馬文君及許淑華召開反對立院降低日本農產品關稅記者會。（圖／記者白珈陽攝）

選民公投，否決日本核食進口，蔡政府轉個彎，透過立法院降低日本農漁產品進口關稅，並羅列柳葉魚、墨魚、山藥、味噌、清酒等產品降稅清單，地方強烈反彈，包括縣長林明溱、立委馬文君、許淑華及南投縣議員3日在縣議會聲援農民，指立法院通過的降稅案，將影響農民生計，南投縣堅決反對日本農產品進口降稅案。

林明溱表示，南投是山藥主要產地，根據統計，南投山藥年產量有9,354公噸，佔了全國總產量59.5%。換句話說，國產山藥有6成來自於南投，很多農民種植山藥維持生計，縣府擔心日本山藥、水果挾降稅優勢進口，將打擊本土山藥產業，中央不應把農民當成祭品，讓日本佔盡便宜。

他也說，這是不平等條約，政府不該討好日本，出賣農漁民，「希望各縣市長及農漁民朋友們勇敢站出來，抵制這項法案，不能讓日本農產品減稅進口過關」。

▲南投是台灣山要主產地，產量佔全國6成。

▲南投是台灣山藥主產地，產量佔全國6成。


南投縣農產加工生產合作社理事主席楊長維則抨擊中央「亂搞」，今年山藥價格己經大跌，拍賣每公斤約18到20元，價格不到過去一半，原因是今年以來蔬菜價格上不來，拖累山藥市場，如今日本山藥可能減稅進來，農民生計將是雪上加霜。

立委馬文君、許淑華也表示，主動降稅讓日本農產品進來，等同是割地賠款，此列一開，後患無窮。未來台灣和世界各國經貿談判，將自失立場，其他國家要求比照日本降低農產品關稅，農民將深受其害。

馬文君說，台灣主動替進口日本農產品降稅，惹來非議，關稅降幅達50％，山藥關稅從16%，降至8％，犧牲農漁民權益，還換來關稅損失，真的是得不償失。

南投縣議會國民黨籍議員，也出面聲援農漁民。縣議員游顥代表發言表示，農漁民需要照顧，政府有關單位應該更積極，不能讓農民坐以待斃。

▲立委許淑華呼籲全國的縣市長站出來，不分藍綠為農民發聲。

▲立委許淑華呼籲全國的縣市長站出來，不分藍綠為農民發聲。

 
 

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關鍵字：南投,日本農產品,林明溱

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