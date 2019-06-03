6月南投夜晚好精彩！戰鼓、火舞帶來全新聽覺視覺饗宴！

▲立委蔡培慧與「九天民俗技藝團」副團長瑪利亞合影。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

「哇，戰鼓、陣頭、特技、火舞全都來了！」立法委員蔡培慧3日邀請九天民俗技藝團、即將成真火舞團及臺灣特技團為「阿慧相揪‧藝起逗鬧熱」拉開活動序幕，精彩的表演讓現場觀看民眾目不轉睛，紛紛鼓掌叫好。蔡培慧說，「6月份的南投非常熱鬧，7日、8日、14日、15日、23日的晚上七點開始，場場精彩，要提早讓所有朋友感受到放暑假的雀躍！」

由RC文化藝術基金會與紙風車文教基金會共同發起的「紙風車鄉村工程藝術卡車」這次開到南投，連續三個禮拜，場場震撼、讓大小朋友的視覺、聽覺和心靈一次滿足，興奮尖叫「HIGH一夏！」

「南投女兒」蔡培慧，在立法院力倡各種行動列車，要將教育與文化的資源深入全國各鄉鎮，藉由政府的主動與行動，拉近城鄉、東西與本離島之間的文教藩籬。

對家鄉南投充滿感情、深耕偏鄉教育的蔡培慧充滿感激說，「我原本僅能支付兩場演出經費，但實在是很希望所有的孩子都能就近接觸到藝文活動、不分城鄉都能擁有快樂充實的幸福童年，每個孩子都是我們心中的寶貝，我身為南投女兒由衷感謝九天民俗技藝團、臺灣特技團、即將成真火舞團將整個團隊、最好的演出帶來南投」。

財團法人RC文化藝術基金會知道後，立即答允，與紙風車文教基金會共同發起「紙風車鄉村工程藝術卡車」開到南投的五場活動。

活動記者會特地邀請「九天民俗技藝團」許振榮團長及瑪利亞副團長率隊表演〈氣吞天下〉，現場嘉賓看到熟悉的廟會陣頭以嶄新的藝術形態演繹，伴隨磅礴的音樂讓人忍不住屏凝呼吸，臺下嘉賓驚艷的表情躍然臉上；國內老牌的專業雜技表演團隊「臺灣特技團」也帶來〈千變萬化〉，由團長王動員領軍，帶來神秘的川劇雙人變臉演出，千變萬化令人驚艷，與現場的有趣互動，讓人更加期待正式演出的特技秀。

▲「臺灣特技團」由團長王動員領軍，帶來神秘的變臉演出。

「即將成真火舞團」則由團長郭彥甫帶來以自己燒傷的親身經歷所編成的「浴火鳳凰」舞碼，傳達遇到困難不放棄，堅持到底的精神。郭團長強調，活動現場絕對會做好完善的安全防護措施，請鄉親放心來看表演。

▲「即將成真火舞團」團長郭彥甫帶來精彩火舞。

紙風車文教基金會表示，「記者會的三場簡短表演只是序曲，六月七日即將啟動的系列活動，將會帶來更精彩完整的演出，千萬別錯過。」

蔡培慧說，她將這五場活動主題命為「阿慧相揪‧藝起逗鬧熱」，就是希望發揮南投人熱情好客的精神，南投阿慧邀請鄉親朋友，呼朋引眾開開心心來看表演。她強調，所有的表演都是免費進場、自由入座，歡迎南投鄉親扶老攜幼、厝邊揪隔壁一起來「逗鬧熱」。

活動時間與場次

6/ 7(五)│即將成真火舞團│國姓夜市│國姓鄉國姓路433號旁

6/ 8(六)│即將成真火舞團│地母廟第八停車場│埔里鎮枇杷路637號

6/14(五)│九天民俗技藝團│魚池國小操場│魚池鄉瓊文巷41號

6/15(六)│九天民俗技藝團│中寮國中操場│中寮鄉復興村初中巷50號

6/23(日)│即將成真火舞團+臺灣特技團│陳府將軍廟│草屯鎮南埔里中正路288-41號

表演時間

晚上 7 點到 8 點半。