反對日本農產品降低關稅　許淑華：不恥蔡英文出賣農民、踐踏農民

▲立委許淑華受訪時表示相當不恥蔡英文出賣、踐踏農民只為成就個人。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

立法院2日審查海關進口稅則修正案，擬定降低日本產農產品進口關稅，並將山藥列為降稅項目，而南投為台灣山藥主產地，產量佔全國6成，3日南投縣長林明溱、立委馬文君、許淑華3日為農民發聲，在南投縣議會召開反對記者會。許淑華激動表示，「蔡英文踐踏農民辛苦，我相當不恥，呼籲全國縣市長不分藍綠為農民發聲」。

林明溱、馬文君及許淑華還有南投縣議員3日在縣議會聲援農民，指立法院通過的降稅案，將影響農民生計，南投縣堅決反對日本農產品進口降稅案。

「反對降關稅」、「搶救山藥」、「搶救農民」、「拒當祭品」、「搶救農業」，現場佈滿抗議字條、口號，反對中央出賣農民，呼籲全民監督立法院，不能修法過關。

許淑華受訪表示，當初蔡政府、農委會主委跳出來聲稱為保護農業，所以不應該設置自由經濟貿易區，但現在不知道為了哪樁，到底為何要開放日本農產品進口，讓人相當匪夷所思。尤其這次開放的產品關稅下降幅度達50%，對全國農民造成的衝擊，蔡政府是否有事先評估過？

她說，尤其蔡政府執政3年來，在各大經濟貿易協定及雙邊的FTA（自由貿易區）根本沒有箝訂之下，要輕易的參加由日本主導的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協訂），必須要各別取得所有會員國的同意，若只有單方面爭取日本同意，到時自廢武功、自降關稅，未來將無法擁有籌碼去跟他國談判。

最後許淑華激動表示，「蔡英文出賣農民、踐踏農民的辛苦，只為了取得個人政治上的成就，我相當不恥，在這裡要提出嚴重抗議，希望蔡政府聽到所有南投縣、全國農民的聲音，藉由今天在南投縣發出的第一聲，讓全國的農民及全國的縣市長，不分藍綠為農民發聲」。