　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新主管新規定！「桶裝水只准正職喝」即日實施　網傻眼：連喝水也要分階級

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼飲水機,泡茶,裝水,喝水。（圖／資料照）

▲原po說公司的飲水機有怪味。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

有些新到任的主管會發布各項新的規定，重新整頓公司氣氛人事，不過這位主管卻是在「飲水」上做出改變。一名派遣員工表示，這位新主管上任後，桶裝水就只准許給正職員工喝，派遣的只能喝飲水機，讓他無奈吐出「悲慘實情」；大多網友們看了也都傻眼，表示「連喝水也要分等級」、「有事嗎」。

「這叫做新官上任三把火嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」中抱怨新到任的主管，他表示這位主管到職後，底下的員工就收到一個規定：以後桶裝水只有正職可以喝，派遣員工只能喝飲水機，讓他無奈表示「可是你知道嗎？那個飲水機的水都有一種怪味道啊啊啊啊啊啊！」

請繼續往下閱讀...

原來公司的桶裝水是用錢買的，而隨後這台「怪味飲水機」也立刻被搬到辦公室裡，讓他哀嘆說「喝了八個月的桶裝水說不行喝就不行喝，到底？」

民眾到量販搶購水和蔬菜。（圖／公關提供）

▲桶裝水。（示意圖／業者提供）

對此有部分網友看不下去，表示「連喝個水也要分等級，這個真的離譜」、「新任的長官都想比前一任績效好，最快的方式就是省費用」、「連這種小錢小物也要CO（摳）怎麼不多動點腦去增加業績」、「有事嗎」、「搞優越感嗎？喝個水還要分階級」。

不過也有人認為，雖然有點不近人情，但是桶裝水的確是資方的資產，「之前給喝，現在不給喝，也沒話說。」另外還有網友從另一個角度看，他表示有些人很容易因為公家資產而浪費，「甚至是裝一大桶帶回家」，搞不好其實資方是經過觀察後，才決定發布這項規定的。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
雷神索爾宣布「暫退好萊塢」！粉絲聽原因哭了：好好回家
雨區擴大！北北基16縣市「大雨特報」　防雷擊、強陣風
Uber司機載20多歲女「台中→台北」　一進房變了個人

關鍵字：爆怨公社,正職,派遣,飲水機,桶裝水,員工,主管

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／遊地府見到過世阿公！國二女奈何橋被牛頭馬面擋下　醒來才知出大事

影／騎2小時山路回家…4歲女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟「磕頭磕紅了」

影／不用買我的飲料！她嘴饞搶喝男友紅茶...一口就爆擊小心臟：被年下男寵壞

影／板橋人大排隊！她一問「神秘美食」驚曝光　想買得預定…名額2分內秒殺

影／站捷運手扶梯左邊被要求：用走的！　他「理智線斷回應」讓後面小姐臉紅紅

七爺坐店門口2天　人妻收到夫訊息「出事了」：難道是帶她跟我道別？

影／「工讀生心機重」中空裝短熱褲　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

影／交往7月...男友死不願合照！ 她見臉書「麻吉照」心碎了　網衝這點勸放生

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

評韓國瑜凱道造勢「5大扣分」　館長：上台還是講不出屁話

楊丞琳噹「穿高領遮下巴」　潘瑋柏：她講什麼我不太聽的

林依晨收弟弟親筆信淚崩！　哽咽自責：給你很多壓力

蔡依林hito壓軸嗨翻小巨蛋　首唱新歌《你也有今天》合體猛男

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

漸凍症有藥醫了！　「微型核糖核酸」可改善漸凍病症壽命延長14%

高齡工作者因工傷被離職！勞工局職災個管員介入協調結局超溫馨

快訊／雨區擴大！北北基等16縣市「大雨特報」警戒　防雷擊、強陣風

女兒高中畢業！暖媽「花1200訂花請假參加」挨批：很閒浪費錢　她霸氣開嗆

夢中回老家！失智嬤「穿旗袍、撐黑傘」…笑牽已逝阿公　回頭兇她：不准跟

新主管新規定！「桶裝水只准正職喝」即日實施　網傻眼：連喝水也要分階級

快訊／各地雷雨來襲！　台南高雄大雨特報「注意密集落雷」

影／癌嬤坐窗邊笑「妹仔謝謝妳的照顧」　夜班護理師交班驚：4／1還沒到耶

下背痛到無法走路...竟是腫瘤　沒抽菸「骨、肝、肺」都已轉移

麥克風小天王蘇友謙自首吸毒後淚崩！　壓力大「我真的好痛苦」

HOT・Stuff／泰國3泳裝牌款款是戰袍！遮肉神器「百褶泳裙」必入手

Skoda小改款Superb深港澳國際車展亮相　台灣最快2020年導入

上路注意！不讓救護車「致人死亡」　7/1起重罰9萬再吊銷駕照

汐止福德一路8機車遭撞整排倒！肇事駕駛溜了...女車主也傻眼

單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天

老闆曝不賣「深色棺材」原因　臨時工幫亡夫挑棺害怕說兩句話…殯葬業懂了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

已婚牙醫偷車友人妻「互吃就飽了」　人夫氣炸提告

生活熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來..

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　..

端午節收假日變天　「全台連5天..

一招破解LINE有無「被封鎖」..

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回..

快來參加！2019高校畢業歌票..

板橋人大排隊！她驚曝「手工神秘..

七爺坐店門口2天　她收到夫訊息..

癌嬤坐窗邊笑「謝謝妳的照顧」　..

即／各地雷雨來襲！台南高雄大雨..

身著小蠻腰翹臀辣裝　工讀生升老..

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚..

主管：桶裝水只准正職喝　差別待..

集乳器不見問老公：矽膠軟軟那個

更多熱門

相關新聞

偷拍女同事裙底　「性癖好症」想脫罪

高雄市一間購物中心員工驚傳是偷拍狼，總共被抓到2次，而且整個過程都被監視器給拍了下來，這名員工被移送法辦後，在法庭上表示自己罹患「性癖好症」，還提供診斷證明；經過審理後，法官依照竊錄身體隱私罪，各處拘役40天，合併執行60天，得易科罰金6萬元。

集乳器不見問老公：矽膠軟軟那個

交友軟體照目測她高168／55　見本尊嚇暈！

站扶梯左邊被要求用走的　他怒回讓小姐臉紅紅

男友死不願合照！ 她見臉書心碎了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

快訊／賀一航大腸癌病逝！　享壽64歲

2款iPhone淘汰！iOS 13支援名單曝光

男約「正妹」遊西藏...見本尊嚇傻

終於！台南貨櫃公園6月6日試營運

我爸爸不能換！賀一航兒IG 2字曝心聲

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」網起雞皮

白冰冰罵賀一航兒子　聽完解釋淚崩

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

凌晨韓國瑜FB發文　議會質詢結業感言

韓國瑜承諾「恢復軍公教18%優存」　網吵翻

賀一航過完年沒消息　六月泣不成聲：我們太大意了

李亞萍淚曝　賀一航「微笑」離開

粉絲團全賣仿冒品　無良商家賺8千萬

大媽公車踩人嗆打我啊　他秒打趴

更多

最夯影音

更多

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

李喬如要求官員全離席！雙方激烈對嗆　韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面