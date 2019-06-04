新主管新規定！「桶裝水只准正職喝」即日實施　網傻眼：連喝水也要分階級

▲原po說公司的飲水機有怪味。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

有些新到任的主管會發布各項新的規定，重新整頓公司氣氛人事，不過這位主管卻是在「飲水」上做出改變。一名派遣員工表示，這位新主管上任後，桶裝水就只准許給正職員工喝，派遣的只能喝飲水機，讓他無奈吐出「悲慘實情」；大多網友們看了也都傻眼，表示「連喝水也要分等級」、「有事嗎」。

「這叫做新官上任三把火嗎？」一名網友在臉書「爆怨公社」中抱怨新到任的主管，他表示這位主管到職後，底下的員工就收到一個規定：以後桶裝水只有正職可以喝，派遣員工只能喝飲水機，讓他無奈表示「可是你知道嗎？那個飲水機的水都有一種怪味道啊啊啊啊啊啊！」

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原來公司的桶裝水是用錢買的，而隨後這台「怪味飲水機」也立刻被搬到辦公室裡，讓他哀嘆說「喝了八個月的桶裝水說不行喝就不行喝，到底？」

▲桶裝水。（示意圖／業者提供）

對此有部分網友看不下去，表示「連喝個水也要分等級，這個真的離譜」、「新任的長官都想比前一任績效好，最快的方式就是省費用」、「連這種小錢小物也要CO（摳）怎麼不多動點腦去增加業績」、「有事嗎」、「搞優越感嗎？喝個水還要分階級」。

不過也有人認為，雖然有點不近人情，但是桶裝水的確是資方的資產，「之前給喝，現在不給喝，也沒話說。」另外還有網友從另一個角度看，他表示有些人很容易因為公家資產而浪費，「甚至是裝一大桶帶回家」，搞不好其實資方是經過觀察後，才決定發布這項規定的。

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