男友毒駕命喪國道　她變「大姐頭」接掌事業...5個月後被警瓦解

▲警方要抓毒販前一天他毒駕車禍亡，女友接掌販毒事業5個月後，仍被警方查緝到案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

日前警方在偵辦一起跨境毒品走私案，經深入追查發現毒品來源，是北部地區綽號「阿文」男子，在掌握事證後，準備逮捕行動前夕，阿文卻毒駕在高速公路車禍身亡；女友順勢接手旗下販毒集團，警方經多月調查埋伏，在她住處起獲大批毒品海洛因、安非他命、大麻，訊後依毒品罪移送法辦。

▼警方在女友小琪住處查獲大批毒品。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

2018年10月間，航警局偵辦一件跨境販毒走私案，追查到一名黃姓男子在新北市汐止區販賣海洛因、安非他命，但他並非大盤商，再深入調查後，發現綽號「阿文」掌握北部地區大部分毒品來源，在掌握他的販毒事證，規劃執行逮捕行動前夕，「阿文」卻因吸毒過量危險駕駛，在高速公路發生重大交通事故當場死亡。

「阿文」的鄭姓女友「小琪」（43歲）順勢接手旗下販毒集團，率領3名藥頭持續在新北市汐止區販毒；警方經過5個多月的跟監埋伏，掌握販毒模式，5月30日將「小琪」及販毒集團成員等16人逮捕，並在她住處搜出毒品海洛因13.13公克、海洛因捲菸8支、第二級毒品安非他命316公克、大麻0.42公克、販毒所得新臺幣19萬3900元等贓、證物，訊後依毒品罪移送法辦。