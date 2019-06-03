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李進勇上任中選會主委　朱立倫嘆：以前不管誰執政都不敢這麼做

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▲朱立倫屏東行腳。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫屏東行腳。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／台北報導

中選會新任主任委員李進勇3日正式上任。對此，前新北市長朱立倫下午受訪時嘆氣表示，「以前不管是誰執政，都不敢這麼做，蔡英文真的是只能讓人搖頭」。

朱立倫表示，李進勇是中選會成為獨立機關之後，第一位具有濃厚特定政黨色彩的主委，這對選務機關來說將是「超大的挑戰」；他強烈質疑李進勇將以民進黨的立場辦理選務，對公投法、國內不在籍投票百般阻撓。

朱立倫呼籲李進勇，若要擦亮中選會招牌，就不要站在民進黨立場，也不要推鳥籠公投，更要好好推動不在籍投票。

朱立倫下午在屏東行腳，前往屏東市參訪客萊斯麥觀光烘焙食品廠，由董事長梁國城與總經理梁德偉親自接待。朱立倫表示，食品是良心事業，除了無塵、負壓及滅菌式的包裝環境，所有原、物料來源皆有生產履歷，成品也經過各大機構的SGS檢驗合格才會銷售，確保消費者吃得安全，朱更大讚梁董事長是烘焙界的屏東之光。

他表示，台灣的觀光資源還有開發潛力，若他當選，2025年來台旅客一定可以破2000萬人次，帶動高雄市與屏東縣的觀光產業；他也認為，政府要積極輔助在地觀光工廠，質量兼具，整塊餅做大，創造更多就業機會，年輕人就能返鄉發展。

▲朱立倫屏東行腳。（圖／朱辦提供）

▲朱立倫屏東行腳。（圖／朱辦提供）

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