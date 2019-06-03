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美麗島民調／侯友宜「接地氣」市民看得見！施政滿意、信任度高達70％　

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▲▼新北市長侯友宜專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

新北市民眾目前對新北市長侯友宜的信任度高達70.7%，不信任則有15.3%，未明確回答有13.9%，與去年10月下旬新北市民調同題結果對照，民眾對侯友宜的信任增加16.9個百分點、不信任的比率則減少5.6 個百分點。

根據美麗島民調「2019年6月新北市民調」指出，經交叉分析顯示各群新北市民眾對侯友宜的信任皆遠高於不信任，泛藍民眾信任度高達90.0%，中立民眾69.1%，不信任則有13.4%。泛綠民眾對侯友宜有49.3%信任、33.4%不信任。

民調交叉分析顯示，就新北市民眾目前對侯友宜的施政滿意度而言，有 63.8%滿意、18.4%不滿意。侯友宜自去年11/25上任市長，要求市府團隊「趴著接地氣」，侯友宜也主張行動治理、力拚安居樂業。

經交叉分析各群新北市民眾對侯友宜的滿意度皆遠高於不滿意（除了時代力量黨支持者），泛藍民眾滿意侯市府施政的有82.4%，中立民眾62.8%滿意、14.8%不滿意，泛綠民眾則有42.4%滿意施政表現、36.5%不滿意。

此份民調抽樣架構是以中華電信新北市住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「系統隨機抽樣」（systematic random sampling）後為避免未登錄電話號碼家戶無法被抽中，故抽取電話門號後由CATI系統主機撥號前，以「隨機跳號」抽樣方式（RDD）替換該門號的末2碼，做為實際撥出的電話門號。完訪1074人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±3.0%。

▲美麗島民調「2019年6月新北市民調」。（圖／翻攝自美麗島民調）

▲美麗島民調「2019年6月新北市民調」。（圖／翻攝自美麗島民調）

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關鍵字：民調,侯友宜,新北市

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