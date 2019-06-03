公信力民調／三強鼎立！郭、朱、韓領先蔡英文支持度都不超過3％





▲朱立倫、韓國瑜、郭台銘、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜一直被外界視為國民黨2020總統大選最強棒，認為他不論對上誰，都能夠勝利。然而根據最新民調顯示，如果韓國瑜真的代表國民黨出線，對上欲爭取連任的總統蔡英文、台北市長柯文哲，僅只有4％差距。若將韓國瑜換成鴻海董事長郭台銘，與蔡英文的差距也只有2％，顯示出藍營檯面上幾位角逐總統提名者的實力勢均力敵，但並非外界所想像中的只有一人獨強。

中華傳播管理學會3日舉行「總統選舉民調發表會」，會中邀請理事長賴祥蔚教授、創會理事長彭懷恩教授與常任理事鈕則勳教授等人，共同解讀數字背後的意義。

民調結果顯示，經過藍、綠、白經過幾個月的整合或紛擾，藍軍已不見去年九合一選舉後的優勢，綠軍也已經不是完全劣勢。從政黨認同度來看，國民黨、民進黨差距已拉近至5％（25.4%對上20.4%），若把時代力量算入，藍、綠陣營已打成平手。

從候選人支持度來看，國民黨的韓國瑜、朱立倫、郭台銘等3位候選人，領先綠營蔡英文的支持度都不超過3%。民調指出，韓國瑜支持度為39.4%，領先蔡英文的37.2%；朱立倫的支持度為38.2%，領先蔡英文的36.8%；郭台銘的支持度為40.1%，領先蔡英文的37.0%。

▲中華傳播管理學會公布由全國公信力民調公司執行的最新民調。（圖／中華傳播管理學會提供）

如果無黨籍的柯文哲也參選總統，藍、綠、白三方支持度中，任一方領先的支持度都沒有超過4%。三人對決的結果，將分別是韓國瑜29.5%、柯文哲25.7%、蔡英文25.5%；柯文哲28.0% 、蔡英文25.2% 、朱立倫24.9%；郭台銘28.4% 、蔡英文26.1% 、柯文哲25.4%。

此次民調執行單位為全國公信力民調公司，調查時間為5月27日至6月1日每晚18時至22時，總共成功樣本數為1823個成功樣本，抽樣誤差為信心水準95%下，正負2.3%。