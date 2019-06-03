東大門夜市惡火「陰謀論」四起　韓國瑜後援會：風雨無阻

▲花蓮東大門夜市火警。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者羅婉庭、楊亞璇／台北報導

對於2日晚間東大門的火災，花蓮縣政府表示會協助攤商處理後續事宜，協辦「決戰2020贏回台灣」造勢的台北市議員王鴻薇表示，這場大火不會影響造勢舉行，風雨無阻。戴錫欽則說，他收到大火訊息時心裡覺得毛毛、怪怪的，時間、地點都很巧合。

對於這東大門夜市深夜發生火災，戴錫欽表示，「我們不願意多做聯想，但他呼籲用正常的心態看待這場聚會」，單純只是支持高雄市長韓國瑜競選2020總統，他們並沒有做任何揣測，但從韓國瑜去年1125就職市長以來，行程發生諸多意外，出訪飯店還遇到停電，市府內部扯後腿、上週又傳抹黑謠言等等。

戴錫欽強調，6/8當天因適逢端午連續假期，呼籲台鐵及相關單位，若有發現訂票踴躍狀況，可以研擬加開班次，也先行向返鄉民眾致歉。

國民黨中央委員徐正文則在臉書發文表示，現場人員均安，損失約200萬，「韓市長剛剛宣布6/8花蓮東大門，凌晨大火燒了50攤位是故意？巧合？人為？陰謀？還是過失？」。

東大門夜市2日晚間傳出瓦斯爆炸，造成50攤商嚴重損失，日前韓國瑜後援會在凱道造勢才宣佈要在此加碼花蓮場，因時間點敏感，引發各種陰謀論在網路上發酵。

徐正文指出，無論如何造勢會繼續進行，風雨無阻，阻擋不了支持決心。但是檢警請立刻查明真像，「越黑越挺！」。

韓國瑜的花蓮造勢將於6月8日（六）舉辦於花蓮市六期重劃區。韓國瑜預計當天下午5點抵達，並由150位旗手開道大進場。主持人由戴錫欽、王欣儀、應曉薇擔任，活動「開唱」到結束長達6小時，主辦單位預估人數5萬人，但花蓮市婦女會認為可以達到10萬人。

王鴻薇表示，當天的服裝方面如同台北場，以紅色為主，但交通不像台北方便，又逢端午假期，車票難搶，因此主辦單位粗估人數約5萬人。

花蓮六期重劃區位於東大門夜市旁，面積達8054平方公尺，約2433坪，花蓮大型集會活動，幾乎都在此舉辦。花蓮市婦女會2日向轄區花蓮警分局提出東大門夜市旁的六期重劃區場地的使用申請，他們預估將吸引10萬粉絲齊聚。

韓粉移師花蓮的消息已在花蓮發酵，東大門夜市已有業者在門前掛上「韓國瑜市長就職，全民一起拚經濟、花蓮發大財」布條，期盼選舉造勢也帶來商機。

▲花蓮東大門夜市火警。（圖／記者蕭可正翻攝）





▲台北市議員王鴻薇、戴錫欽、王欣儀以及新北市議員唐慧琳公布，韓國瑜花蓮造勢流程。（圖／記者楊亞璇攝）