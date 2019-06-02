獨／韓國瑜花蓮萬人造勢流程曝光！韓粉6/8湧入東台灣





▲【決戰2020-贏回台灣】韓國瑜凱道造勢大會。（圖／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

高雄市長韓國瑜的「決戰2020贏回台灣」造勢花蓮場將於6月8日（六）舉辦於花蓮市六期重劃區。韓國瑜預計當天下午5點抵達，並由150位旗手開道大進場。

主持人同樣由國民黨台北市議員戴錫欽、王欣儀、王鴻薇、游淑貞擔任，活動「開唱」到結束長達6小時，主辦單位預估人數5萬人，但花蓮市婦女會認為可以達到10萬人。

下午13點各團體集合，舞台帶動開唱「我的未來不是夢」、「堅持」、「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」、「我只在乎你」，隨後有45分鐘的街頭藝人演唱；將在14:45正式開場，多位貴賓致詞後，連續10分鐘的戰鼓表演帶起現場氣氛。

震撼人心的戰鼓表演結束後，分別由產業代表、庶民代表每位5分鐘的致詞，直到韓國瑜到場，大進場已楊培安的「我相信」作為背景音樂，並由上百位旗手為他開道走上舞台。韓國瑜發表30分鐘演說後，全場韓粉大合唱作為壓軸，預計18點結束造勢活動，支持者續攤前往東大門夜市，讓花蓮也「發大財」。

花蓮六期重劃區位於東大門夜市旁，面積達8054平方公尺，約2433坪，花蓮大型集會活動，幾乎都在此舉辦。花蓮市婦女會2日向轄區花蓮警分局提出東大門夜市旁的六期重劃區場地的使用申請，他們預估將吸引10萬粉絲齊聚。

韓粉移師花蓮的消息已在花蓮發酵，東大門夜市已有業者在門前掛上「韓國瑜市長就職，全民一起拚經濟、花蓮發大財」布條，期盼選舉造勢也帶來商機。