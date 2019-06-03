造勢規模比不上韓國瑜？王金平：我是「遍地開花」積少成多

▲前立法院長王金平3日上午到新竹市出席「王金平之友」後援會成立大會。（圖／王金平競選辦公室提供）

政治中心／綜合報導

角逐國民黨總統初選的前立法院長王金平3日到新竹市出席「王金平之友」後援會成立大會，對於高雄市長韓國瑜日前的凱道造勢號稱有數十萬人，王金平表示，他自己的策略是舉辦多場小型造勢，以「遍地開花」的做法，積少成多，爭取人民認同。

隨著國民黨將於6月10日公布總統初選參選人名單，王金平持續加緊地方造勢的腳步， 3日上午到新竹市關帝廟出席「王金平之友」後援會成立大會，各任前市長、市黨部主委等地方人士出席。他致詞時強調，新竹是個高科技縣市，未來當選後一定會針對新竹，提出包括經濟、財政、科技、教育文化、社會以及環境保護等六大建設方針。

王金平陣營預計將於6月23日在雲林縣舉行集會，估計會有7、8千人到場。對於媒體詢問王金平如何面對對手韓國瑜的大型造勢？王金平僅表示，「就努力我們的阿，也恭喜他造勢的成功。」

王金平坦言，自己將在雲林舉辦的造勢不能與對方相比，「因為現在要辦大型的，天時、地利、人和各方面都要配合得很好」，並表示自己會在各地舉辦小型的造勢活動，以「遍地開花」方式，積少成多，爭取人民認同。

另外，由於端午佳節將至，王金平致詞完也與鄉親一起包粽子，象徵初選「包中」，下午則前往拜訪新竹市「春池綠能玻璃觀光工廠」，隨後再到新竹市榮民之家探望老榮民。

▲▼ 前立法院長王金平3日上午到新竹市出席「王金平之友」後援會成立大會。（圖／王金平競選辦公室提供）



