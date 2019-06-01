直播認了有私生子！館長曝「我外面就一個兒子」　6月5日「認祖歸宗」

▲館長直播談到「私生子」事件。（圖／翻攝自寶寶愛館長YouTube）

網搜小組／綜合報導

資深媒體人吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜婚外情，成為各界關注的話題。「館長」陳之漢在直播中笑說，會不會有一天，他也被政治人物質問有私生子；接著自爆他在外面有1個私生子，在苗栗當縣議員、年紀有點大，雖然現在人在國外，但館長打算在6月5日「認祖歸宗」，「這個兒子年紀都可以做我爸了」。

YouTube頻道「寶寶愛館長」5月31日貼出影片，剪輯館長談吳子嘉爆韓國瑜婚外情的看法，只見館長對於吳子嘉歷歷在目的描述，感到相當吃驚、不可思議，直呼吳子嘉簡直像「他們在生小孩，你站在旁邊看」，並質問到底證據、消息來源從哪裡來。

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▲館長自曝「有1個私生子」。（圖／翻攝自寶寶愛館長YouTube）

館長在直播中表示，現在政論節目都在討論韓國瑜外遇生子，「會不會有一天，政治人物也說『陳之漢，別以為你外面3個小孩、4個小孩我都不知道』」，接著自曝「我有1個啦！我有1個小孩啦！他不是親生的啦！」說這個小孩「現在住苗栗、人在國外、年紀比較大一點」。

館長透露，這個小孩是剛認的，「我只有這1個，你就爆這1個嘛」，強調「孩子」是苗栗的議員、現在人在國外，是他昨天收的小孩，並脫口「6月5號出款就是了，現在還沒有」。館長還說，「也不錯，當一個便宜老爸，而且他又是議員，以後爆料就爆這個，我只有收這個兒子，而且這個兒子年紀還蠻大的，年紀都可以做我爸了。」

▲鄭聚然日前回嗆館長「不要轉移焦點，會代表性稱他爸！」（圖／記者黃孟珍攝）

而館長口中的「私生子」指的就是苗栗縣議員鄭聚然，日前鄭聚然在縣議會上表示「不管什麼統戰，誰給我錢就是爸媽」。館長便嗆聲，說要給鄭聚然10萬，要鄭「叫3天爸爸來聽」。鄭聚然得知後便回嗆，「只要館長用自己的錢捐60萬給南庄國中，我就代表性叫他一聲爸」。館長則PO出捐款證明回擊，但南庄國中婉拒捐款「捐給需要的學校吧！」

看到館長暗暗嘲諷這些爆料，網友也在PTT上熱論，「館長不要亂認老爸啦」、「不要2件事情亂拼在一起啊」、「60萬買的 我知道」、「笑死了，前幾天原來在埋梗」、「難得推阿館，阿館這次有點聰明」、「這酸度破表」、「60萬買一個兒子」、「館長什麼時候學會高級酸了」、「有個兒子當議員，老爸也算臉上有光了」。

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