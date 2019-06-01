韓國瑜10萬人凱道大會師　賴清德嗆：先說清楚贊成一國兩制嗎？

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜1日下午2時將在總統府前凱達格蘭大道，參與「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動，與全台的韓粉一起見面，預計有10萬人上凱道。前行政院長賴清德1日受訪時開嗆，他要韓國瑜先對人民說清楚，「贊成一國兩制嗎？」

「庶民總統團結台灣、決戰2020贏回台灣」全國大會師活動前夕，韓國瑜也在臉書寫下21字，「熱情不破、真心不改、歡樂依舊、風雨無阻。明天，凱道見！」並且留言：「明天有哪些可愛的土包子會來？」引起萬名韓粉情緒高昂，蓋萬樓灌爆韓國瑜臉書：「全台韓家軍挺你！」

對於韓國瑜將在凱道舉辦大會師，賴清德1日受訪時表示，他希望活動順利，結束之後也應該要很順利的把群眾帶回家，話鋒一轉，賴清德對韓國瑜喊話，「他也許有必要跟社會回答，特別是國家認同方面，他到底贊不贊成習近平說的話？」

賴清德說，大陸領導人習近平的九二共識說得很清楚，就是一個中國原則，並沒有表述中華民國存在的空間，希望國人知道，過去兩蔣反攻大陸，中華民國是存在的，但如果統一了，中華民國就不存在了，「他也許可以跟十萬民眾講，贊成一國兩制嗎？贊成台灣成為第二個香港嗎？如果他可以回答，活動會更有意義」。