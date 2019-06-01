加碼500便當賭8萬人到場挺韓　孫大千：庶民力量和暗黑勢力的對決

▲高雄市長韓國瑜在臉書表示6月1日凱道見。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）



政治中心／綜合報導

「決戰2020、贏回台灣」挺韓造勢大會於1日下午2點在凱道登場，主辦單位預計有10萬人到場支持，但似乎不被外界看好。對此，前立委孫大千在臉書發出祭品文，賭超過8萬人會到現場，更形容這是一場「庶民力量和暗黑勢力的對決」。

孫大千日前和民進黨立委李俊毅打賭，若六一造勢大會有超過8萬人到現場，李請100個便當給街友，孫則要請200個，後來，孫大千又在臉書加碼到500個便當，他表示，有信心看到超過8萬人到場，因為看到最近對韓國瑜的攻擊，一定很多人無法忍受，「要怎麼抒發這種不愉快的心情呢？明天來凱道，大家一起大聲喊出對韓國瑜的支持！」

孫大千表示，過去一週以來所上演的這齣「獵殺韓國瑜」的戲碼，只有一個目的，就是希望能夠重挫6月1日凱道造勢的人氣，因為黑韓力量深刻的了解，倘若6月1日凱道造勢的人數能夠創下高峰，過去長久以來對韓國瑜的栽贓抹黑將會功虧一簣。

孫大千說，一旦台灣的庶民力量在6月1日成功集結，將會發動另一波風起雲湧的草根運動，而這一群長期以來掌握台灣政治、經濟和媒體的既得利益階級，將會被迫改朝換代。

孫大千強調，6月1日，是台灣民主史上一個重要的日子，讓庶民草根當家作主！讓暗黑勢力徹底退散！

▲韓國瑜「決戰2020-贏回台灣」凱道造勢大會。（圖／記者李毓康攝）