高雄韓粉北上凱道　4萬多張「台灣安全人民有錢」貼紙相挺

▲韓粉自製「韓語錄」貼紙。（圖／韓粉貼紙哥提供）

記者李唯甄／高雄報導

北中南韓粉大串聯、為高雄市長韓國瑜舉辦的凱道造勢大會於1日盛大展開，因自製「禿子跟著月亮走，我們跟著禿子走」而打響知名度的資深韓粉「貼紙哥」黃建豪，這次也準備了新貼紙「台灣安全、人民有錢」到場發放，滿滿韓粉穿上印有「韓家軍」LOGO的衣服，集結北上凱道力挺韓國瑜。

高雄清晨五點多下起大雨，但仍澆不熄韓粉熱情，天還沒亮、各地集合點就陸續出現韓粉，準備搭遊覽車北上凱道，其中知名韓粉「貼紙哥」黃建豪，這次再度發揮設計長才，將韓國瑜的經典金句「台灣安全、人民有錢」設計成新版貼紙，一共準備4萬多張要到場發放，讓不少韓粉很期待。

▲韓粉自製「韓家軍」戰旗到凱道揮舞。（圖／韓粉貼紙哥提供）

另外，黃建豪這次也設計了「韓家軍」LOGO衣服和戰旗，只見韓粉們紛紛穿上同款「戰袍」、揮舞「戰旗」，在遊覽車上高唱激昂歌曲，激勵士氣，絲毫不受韓國瑜近日頻遭抹黑攻擊影響，展現十足挺韓決心。而三山造勢時曾出現的巨型國旗，這次也將在凱道重現，主辦單位預估現場將湧進15萬人，讓「韓流」再度襲捲全台。

▲韓粉自製「韓家軍」戰旗到凱道揮舞。（圖／韓粉貼紙哥提供）