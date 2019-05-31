吸笑氣上癮！17歲女「脊髓神經」玩壞了　一次狂用5大罐嗨爆變悲劇

▲17歲少女吸食笑氣上癮，導致其「脊髓神經」受損，走路都要別人攙扶。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市有一名17歲少女因為在參加聚會時接觸了笑氣，她一吸上癮後連續4個月聚會都要吸食，還曾有過一天內吸5大罐（1罐22公升）的紀錄，不料半年後她卻出現四肢無力、走路困難等情況。醫生治療後研判，應該是吸食笑氣讓她髓神經受損，儘管歷經半年辛苦復健，她走路仍然需要家人攙扶。

17歲少女美美（化名）日前在聚會時接觸到笑氣，後來連續4個月只要有聚會就會吸食，不料半年前她突然出現了四肢肌肉異常無力、走路困難等症狀，原本她懷疑是自己之前發生的小車禍有關，但是醫師診斷後研判，因為她吸食笑氣近4個月，引發嚴重的脊髓神經受損導致。

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▲基隆長庚兒童神經科主治醫師周正哲。（圖／東森新聞）

基隆長庚兒童神經科主治醫師周正哲表示，美美曾經一天要吸到五大罐（1罐22公升）的工業笑氣，進而導致頸椎第1節到第6節有神經受損退化現象，經高劑量的維他命B12靜脈注射治療後稍微改善，但脊髓神經的受損仍難以復原，她仍然無法獨力行走，必須長期復健。

其實長庚醫院團隊2012年到2018年間治療過9名使用笑氣的青少年臨床案例，症狀都是肌肉無力、9成肢體無力、8成感覺異常、2成有尿失禁的情況，9人平均都治療2個月至3個月，但半數患者還是會感到身體麻木，只能藉由定期回診與復健持續改善。

▲濫用笑氣可能導致神經受損，嚴重的話可能變成植物人或死亡。（圖／東森新聞）

根據了解，長期使用笑氣會影響維生素B12生成，進而影響血液及神經系統功能，造成耳鳴、感覺異常、肢體麻痺、尿失禁等脊髓受損症狀，嚴重者更可能因為缺氧昏迷成為植物人或死亡。目前法律上將笑氣分為醫療用、工業用兩種，但兩種成份完全一樣造成管理困難，因為容易取得也就導致民眾在聚會場合濫用助興。

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