韓國瑜陷桃色風暴　李正皓分析3問題「誰是吳子嘉背後的主使者？」

▲韓國瑜被爆婚外情，赴北檢控告吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉近日爆料高雄市長韓國瑜有婚外情還有私生女，但韓國瑜要求拿出證據，並按鈴控告。對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓提出3問題質疑，認為吳子嘉背後應該有主使者。

第一，李正皓問「吳子嘉可能跟誰合作？」一、開除他黨籍的民進黨？二、與他完全沒交集且他長期批評的國民黨三、不藍不綠的白色力量？

第二，李正浩問「美麗島電子報上週四做出的民調，那一派勢力莫名奇妙突然成為民調冠軍？」一、開除他黨籍的民進黨？二、與他完全沒交集且他長期批評的國民黨？三、不藍不綠的白色力量？

第三，李正浩問「去年十一月選前，吳子嘉幫那一派勢力打告急牌，謊稱民調落後，百分之百輸？」一、開除他黨籍的民進黨？二、與他完全沒交集且他長期批評的國民黨？三、不藍不綠的白色力量？

李正皓認為，如果答案都是同一個勢力，那吳子嘉背後的主使者是誰不就很清楚了嗎？況且韓國瑜本來就是台北市長柯文哲最害怕的人，一來韓國瑜在網路掀起巨浪後，柯文哲的熱度就直線下滑；二來韓流在網路興起後，原本挺柯文哲的媒體也紛紛轉向。

李正皓分析，對柯文哲來說，除掉韓國瑜，他才有機會能重複巔峰不是嗎？至於吳子嘉為什麼不挑十月、十一月快大選時再出手，讓韓國瑜一刀斃命呢？

李正皓解答，答案更簡單，因為吳子嘉手上根本沒有一刀斃命的證據，所以只好在國民黨初選時趁亂拋出抹黑韓國瑜的言論，一來讓大家以為是黨中央權貴在欺負韓國瑜，二來把韓國瑜扼殺在初選，柯文哲才有充分的時間（六個月）重新找回他的媒體與網路熱度。

李正皓說，「這麼簡單的道理連獨眼龍都懂，為什麼有些藍營的人偏偏不懂？我真心不能理解。」

▲吳子嘉。（圖／記者劉昌松攝）