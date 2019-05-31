撿無名屍破罈！暖女「修補30min埋葬立碑」　窮剩500元買刮刮樂：連中2大獎

▲除了修補骨灰罈，原PO還幫忙埋葬、立碑！（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

「我第一次開天眼，就是和阿飄當朋友的開始！」一名女網友表示，曾經在墓園撿到破舊骨灰罈，她好心幫忙修補立碑，當晚死者來託夢道謝。某次原PO把身上剩餘的500元拿去買刮刮樂，結果幸運中大獎，也恰好解決財務難關，玄奇卻又溫馨的故事，讓網友讚爆「終於聽到一個正能量的故事，鬼有時比人更善良」。

一名女網友在《靈異公社》分享不可思議經歷，15歲不懂事離家出走，投靠男友家過生活，那一年清明節，與男方家人一起去掃墓，墓園四周雜草叢生，突然撇見一個破舊不堪的骨灰罈，原PO內心一揪，雖然不知死者身分，但心存善念，便捧著罈子去車上修補一番。

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原PO解釋，因男友做工程，車上擺放各式各樣的專業器具，她熟練切割磁磚器，細心修補30分鐘後，「終於好了，也埋葬好，幫祂立碑！」彷彿放下心中大石頭，原PO與男友開車返家，玄奇的是，當晚睡夢中，「祂來跟我道謝，後來我們每天一到晚上子時，祂就會出現在我面前和我聊天！」

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▲原PO買刮刮樂，神奇中大獎！（示意圖／記者李毓康攝）

俗話說善有善報，原PO直呼，只要生活碰上困難，祂會適時出手協助度過難關，「祂要我拿身上剩下500元買下5張刮刮卡」，結果真的中大獎，且不久後，又再被財神眷顧中獎，「一直到鬼門關前，祂都在我身邊陪我」。

原PO也透露，死者是位女生，「她是位小姐姐，大我沒幾歲」，最後在人間期滿，「去年已經就去投胎了，現在的我依然想念祂」。不可思議的故事充滿著大洋蔥，網友紛紛暖哭回應「聽起來很溫馨感人，妳好有勇氣，一般人看到大多都不敢去碰」、「妳的善心善念幫了祂，也幫了妳」、「可能跑來當妳女兒了」、「放心，她會回來找你的」、「終於聽到一個正能量的故事，鬼有時比人更善良」、「她一定會過的很好的，你不要擔心」。

▲原PO暖舉，令網友們很感動！（圖／翻攝臉書靈異公社）

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