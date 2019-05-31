機器秀逗「插回1條線」秒OK！男收百元工錢　客人不爽給…網嘆：這94台灣

▲插回一條線收費百元，客人竟不爽給！（圖／翻攝爆怨公社、Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「有本事你自己來，沒本事就是花錢！」一名男網友到客人店裡查修機器，眼尖發現一條線掉了，迅速插回原處後，向店家收取幾百元當作車馬費，怎料對方怒翻白眼，嗆聲「所以把線接回去要收幾百元？」

一名男網友分享工作經驗，有店家指出機器要動不動、聲音怪怪的，他立刻打開檢查，「發現只是掉了一條線，所以欠相」，僅花4分鐘時間，便老神在在將電線接回原處，確認線路正常運作後，便向客人請款「收個走路工幾百元」。

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「有換什麼嗎？」客人好奇詢問機器狀況，原PO則回應，「沒有，掉了一條線而已」，豈料下秒客人臉色大變，氣得質疑「所以把線接回去要收幾百元？」原PO認為收費合理站得住腳，也不甘示弱回嗆「來回路程＋查修問題，幾百元只是貼走路工而已，你花錢買我的時間、我的專業啊？」

只見客人氣翻白眼，似乎自知理虧，不情願向櫃台喊話「好吧拿給他！」眼前這一幕讓原PO久久不能忘懷，他忍不住在臉書《爆怨公社》宣洩情緒，「X我才想翻白眼咧，你X的有問題不會自己查喔，問題是只幫你接一條線嗎？是幫你查問題不是來幫你接一條線，一點邏輯都沒有」。

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▲網友感概，奧客無所不在！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

專業技術不被客人看在眼裡，也讓原PO有感而發，「開刀你怎麼不跟醫生說支架才幾千元，為啥放到身體裡要好幾萬？有本事你自己來，沒本事就是花錢」。該抱怨文掀起大批網友力挺，「專業無價」、「這就是台灣」、「如果嫌貴就自己修，難道他營業時，向人家收費就會很佛心嗎？」、「只願意付料錢的概念」、「以後要先跟他說出門費用是否同意，再出門」、「台上幾秒鐘台下十年功，奧客下次自己修啦」、「沒辦法，台灣技術不值錢，感同身受」。

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