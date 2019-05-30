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長榮勞資二度協商「8訴求仍無共識」　空服工會號召6/4上街大遊行

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▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲長榮航空空服員勞資爭議二次協商會議，雙方仍無達任何共識。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空勞資雙方29日重啟協商第二次會議，從下午5點半一路談到深夜，但對於相關訴求仍無共識，另外在協商過程是否開放現場直播及媒體旁聽部分，雙方也各有不同意見。長榮航空指出，公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段；桃園市空服員職業工會則表示，將全力完成罷工投票程序，並號召6月4日上街大遊行。

雙方二次協商，長榮航空由總經理孫嘉明帶領相關部門主管出席協商會議，過程中雖重申訴求公開透明協商，提出直播與開放媒體旁聽的建議，但再次被桃空職工拒絕，長榮航空對此予以尊重，不過仍希望桃空職工信守公開信中誠信協商的承諾。

請繼續往下閱讀...

長榮航空表示，這次會議中，勞資雙方均有論述，勞動部、交通部、民航局、桃園市勞工局等官員也多次穿梭勞資雙方間溝通，希望拉近雙方共識，但直到會議結束，桃空職工仍未就公司所提任一方案具體回應，完全看不出桃空職工的協商誠意，也因此勞資雙方未達任何共識。

▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲勞資雙方二次協商無共識，第三次協商時間仍未敲定。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

雙方於會中原約定6月3日進行第三次協商會議，然而因長榮航空再次表示罷工事關公眾利益，強烈要求當日進行直播並邀請記者列席，但工會堅持只能罷工投票開票後，才願有條件開放直播，並設有諸多限制，雙方無法達成共識，擔任主席方的桃空職工也為此拒絕將二次協商會議做成會議記錄。

桃園市空服員職業工會則表示，歷經二次重啟協商會議，長榮航空終於回覆工會提出的8大訴求，但資方所提對案大致與原本團體協商及調解會議上所提，並無二致。直至表定會議即將結束前15分鐘，才提出台北東京（BR198）航班多增加一個月外站過夜之方案。但距離工會訴求，包括提高本會會員日支費（禁搭便車）、改善九大過勞航班、開放工會參與人評會、開放勞工參與公司治理、國定假日雙倍薪等，勞資雙方差距仍然巨大，進度緩慢。

工會表示，工會多次表示願意於6月10日當周召開下次協商會議，也願意開放直播。然而，過往一直堅持直播的資方卻在此時反而不願意同意與會，反而改口說要開多次會前會才能決定會議形式及是否進入正式會議。工會提供整整一週的時間，公司都不願承諾下次正式協商的時間。顯然，比起討論訴求，長榮航空只重視直播。

▲▼長榮航空空服員勞資爭議協商。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

▲雙方針對勞資協商過程是否對外開放直播、媒體旁聽仍喬不攏。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

根據統計，截至29日止，已有超過3000名長榮會員參與罷工投票，工會推估未來有相當機率取得合法罷工權。工會表示，將全力完成罷工投票程序，並號召6月4日舉行「台灣工人爭民主、長榮空服爭尊嚴」大遊行；6月6日投票完畢後也會儘速完成開票作業。

針對訴求無共識部分，長榮航空再次提出說明，日支費是屬於出差時補助餐食及雜支的差旅費用，不是薪資，也不需要繳稅，長榮航空在過去的團協會議、調解會議當中，已經多次表達希望桃空職工能說明日支費哪裡不夠用的證明、增加日支費的理由、增加日支費的計算基礎與公式，但是桃空職工一向都只是表達希望比照華航，長榮航空呼籲桃空職工具體回應，才能有助於協商。

▲▼長榮航空針對工會所提8項訴求之回應。（圖／長榮航空提供）

▲長榮航空針對工會所提8項訴求之回應。（圖／長榮航空提供）

另外，各航空公司飛航桃園-北京、桃園-東京…等被認為較辛勞的航班，並沒有一家航空公司以過夜方式來派遣，長榮航空認為過夜不是唯一解決辛勞的方式，並提出多項折衷方式，但是桃空職工卻一再只要求過夜方式解決辛勞問題，其用意實令人不解。

長榮航空強調，在公司可以正常營運，符合旅客、股東期待的原則下，照顧員工的初心不變，在營運獲利的情況下提升員工薪資福利的原則不變。但是公司不可能、也絕對不會屈服於工會不理性爭取福利的手段，面對桃空職工可能發起的罷工行為，長榮航空一定會盡全力做好相關準備，一旦發生時將影響旅客的程度降到最低。

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關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會

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