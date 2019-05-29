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柯文哲曾看好幹掉Youbike　北市5月底全面掃除obike

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▲oBike爭議不斷。（圖／網友提供）

▲oBike停車亂象。（圖／資料照）

記者陳家祥、楊亞璇／台北報導

無樁式共享單車oBike自106年進入台北市以來，棄置問題日漸嚴重，總部去年6月宣布停止營運後，已形同退出台灣市場，數千輛車在還車上鎖後無法再度起用形同廢棄物。北市交通表示，已和民政系統合作，一發現有obike隨即通報回收，目標5月底讓obike完全退出北市。

台北市長柯文哲對於新創產業有豐富興趣，過去在obike進入台灣市場時，直言以共享經濟形式打入租車市場的oBike，比YouBike還方便、較自由，且YouBike因為被固定站點綁死，成本太高，鐵口直斷Youbike會被幹掉。

交通局長陳學台表示，oBike經營團隊已經失聯，因此將oBike當作廢棄車輛拖吊，採取主動清除作業，目前政策是「看到一輛清一輛」，另外4千多輛違規被拖吊的拖吊費用，也會向業者追討。

交通局表示，obike自106年5月進入台灣市場後，總計在台北市投放了 8000輛自行車。運管科長王湮筑表示，從今年3月obike因違規停放與廢置車輛問題爆出時，就已著手拖吊，5月初發現app下架後，等於obike已無法再度提供服務、無法借還車，等同廢棄車。目前約拖了4500輛，在台大停放了1800輛，另有1千多輛在回收場，目前在外流動的obike所剩不多，預計在5月底拖完。

至於對Youbike的影響，王湮筑指出，因Youbike已陸續建置了400站，目前評估對Youbike的影響不大。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,obike,youbike

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